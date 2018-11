Mamă a unui băiețel, Oana, încă soția lui Kamara Ghedi (42 de ani), de la trupa Alb și Negru, este una dintre puținele femei din România care a avut curaj să recunoască public că face videochat pentru a se întreține.

Vestea că Oana a primit recent premiul cel mare, în cadrul Festivalului Internațional de Videochat, organizat la Praga, a născut multe discuții. Dar se pare că bârfele nu o deranjează deloc pe brunetă.

“Am fost foarte emoționată când am primit premiul. Momentan nu se schimbă nimic în viața mea. Până nu îmi realizez obiectivul să fiu independentă, nu mă las de această meserie. Videochat-ul mă ajută să plătesc facturile și întreținerea, aș minți dacă aș spune că este așa”, a declarat Oana Kamara pentru Click! De asemenea, aceasta ne-a mai mărturisit că lucrurile nu sunt atât de roz pe cum par: “Nu este o meserie ușoară, trebuie să fii mereu pozitivă. Lucrez câte opt ore pe zi, dar mai am și zile libere. Părinții îmi înțeleg motivul pentru care fac asta. Am ajuns să fac toate sacrificiile acestea pentru copil și mă bucur că pe moment sunt total independentă”, a declarat Oana.