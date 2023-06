Câți euro a plătit un turist român pentru un burger cu cartofi prăjiți, într-un restaurant din Thasos

Sezonul estival a început, iar iubitorii de vacanțe caută destinații în care să se relaxeze și să se simtă bine. Mulți dintre ei au plecat deja în cele mai populare resorturi din lume, iar alții încă analizează ofertele. Insula grecească Thasos a devenit una dintre cele mai căutate și apreciate destinații din lume, iar mulți români sunt încântați de ofertele pe care le găsesc acolo. Un român a postat pe un grup de vacanțe prețul incredibil pe care l-a plătit pentru o masă de trei persoane la un restaurant cunoscut din Grecia.

Mii de turiști români au plecat în vacanțe. Unii dintre ei au ales să petreacă zilele de relaxare pe litoralul românesc, în timp ce alții iau cu asalt destinațiile apreciate de oameni din întreaga lume.

Insula Thasos atrage an de an sute de mii de turiști, devenind una dintre destinațiile preferate pentru petrecerea vacanțelor. Cadrul natural pitoresc, reprezentat de plaje cu nisip fin, conferă insulei un farmec aparte.

Pe lângă peisajele deosebite, Thasos încântă turiștii și prin autenticitatea sa. Atmosfera liniștită și prietenoasă întâmpină vizitatorii, iar ospitalitatea localnicilor creează o legătură specială între turiști și comunitatea insulei. Cu o istorie bogată, Thasos oferă ocazia de a explora trecutul îndepărtat al insulei. Vizitatorii pot descoperi ruinele vechilor temple, teatre antice și alte vestigii care povestesc despre moștenirea culturală a locului.

Un român a împărtășit pe rețelele de socializare cum a fost experiența pe care a avut-o pe parcursul celor câteva zile petrecute pe insula grecească Thasos.

CITEȘTE ȘI: Cu câți lei se vinde o porție de hamsii cu mămăliguță, acum, în stațiunea Mamaia

Cât a plătit un grup de trei persoane pentru o masă la un restaurant din Thasos

Românul a explicat că pentru un grup format din trei persoane, prețul întreg pe care l-a plătit pentru o masă la un restaurant cunoscut din Thasos a fost de 77 de euro, iar pentru un singur burger românul a plătit 9 euro.

„Hai să vedem ce am pățit noi azi, cu poze și bon, să fie transparență.

Vă traduc și bonul, ca să fie bine, pentru 3 adulți înfometați:

– pâine, 2 euro.

– salată, 5 euro.

– bougourdi, 6 euro.

– burger, 9 euro.

– mix-fish cu fructe de mare, pentru 2 persoane, 42 euro (nu lipsea caracatița iar peștele mare a fost o doradă).

– ouzo din Thassos, 9 euro.

– cafea grecească dubla, 2.5 euro

– apa, 1.5 euro.

Deci 3 persoane, 77 euro, pe malul mării, cu super view.

Desert, din partea casei, că așa e la noi în Thasos.

Și da, am luat și la pachet.

Pe voi cât v-a mai costat un prânz mult și bun cum așa cum am pățit noi?! Dar tot așa văd rog, poze și bon, să nu batem câmpii”, a scris românul pe un a scris românul pe un grup de vacanțe.

Reacțiile altor persoane care fac parte din grupul respectiv nu au întârziat să apară.

„Noi suntem in Skala Marion… nu e mare diferența față de 2019. Anul trecut am fost in Heraklion și sunt prețurile la fel ca aici.”

„Ieri m-am întors din Grecia, am stat două săptămâni, de 9 ani merg, mâncare grozavă pentru jumătate din banii care i-ai plăti în România!”, au reacționat câțiva români.