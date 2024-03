Câți euro costă un parfum de 50 ml făcut de Ramona Gabor. Bruneta a dat lovitura în Dubai!

Ce preț are un parfum făcut de Ramona Gabor! Ramona Gabor, cunoscută pentru cariera sa de fotomodel și afacerile din Dubai, a creat o linie de parfumuri sub numele său. Acestea sunt la prețuri accesibile.

După ce a părăsit România acum aproape 15 ani, Ramona și-a făcut un nume în lumea modei și a afacerilor în Dubai. La doar 20 de ani, Ramona Gabor și-a luat inima în dinți și a decis să își înceapă o nouă viață peste hotare. Plecând din România, ea s-a mutat în Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Acum, la vârsta de 35 de ani, Ramona strălucește în lumea modei și a afacerilor într-atât de mult, încât ideea de a reveni în țara natală nu își mai găsește loc în planurile ei.

Cât costă un parfum făcut de Ramona Gabor

Ramona Gabor este o prezență activă în lumea modei din Dubai, unde își desfășoară activitatea ca fotomodel. Ea este solicitată pentru numeroase contracte de imagine cu branduri de renume și este prezentă la diverse evenimente de prestigiu. În paralel, sora sa, Monica Gabor, și-a dezvoltat propria afacere în Dubai, lansând o linie de parfumuri sub numele său.

Cu peste 200.000 de urmăritori pe pagina ei de Instagram, Ramona Gabor își promovează activ linia sa de parfumuri, care devin tot mai populare.

Parfumurile de 50 ml sunt disponibile la prețul de 100 de euro, în timp ce cele la 100 ml pot fi achiziționate la prețuri începând de la 115 euro și ajungând până la 179 euro. De exemplu, parfumul „I am on top of the world” poate fi achiziționat la prețul de 115 euro pentru varianta de 100 ml, în timp ce „I am a goal getter” se găsește la prețul de 179 de euro pentru aceeași dimensiune.

Ramona Gabor, cursuri de gemologie

Într-o etapă a vieții sale, Ramona Gabor a explorat și domeniul gemologiei, fiind pasionată de universul fascinant al diamantelor. Cu toate că a urmat cursuri în acest sens, investind aproximativ 7.500 de dolari în educația sa în domeniu, nu a decis să-și dezvolte o afacere în această sferă.

„Am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice diamant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante. De la formarea diamantului, până la șlefuirea lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante.

În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a spus Ramona Gabor, pentru click.ro.

