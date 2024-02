Câți euro ia Jador pentru a cânta la o nuntă. Suma uriașă cerută de faimosul de la Survivor România All Stars

După ce în vara anului trecut a anunțat că se va retrage din lumina reflectoarelor din cauza unor probleme grave de sănătate, cel puțin pentru o perioadă, se pare că Jador nu a putut sta prea mult departe de lumea mondenă, dovadă fiind prezența sa la Survivor All Stars 2024. Pentru ca manelistul să-ți cânte la evenimente, trebuie să scoți din buzunar o sumă frumușică de bani. Vezi câți euro cere artistul pentru a cânta la o nuntă.

Jador face parte din categoria celor mai apreciați artiști din România. Prețul pe care acesta îl cere la o nuntă este pe măsura faimei sale. Însă, sumele s-au rotunjit considerabil de când manelistul a participat la Survivor România 2021.

Citește și: UNDE ÎȘI FAC NEVOILE CONCURENȚII DE LA SURVIVOR ALL STARS, DE FAPT. TJ MILES A FOST PRINS ÎN FAPT. IMAGINILE DIFUZATE DE PRO TV DIN GREȘEALĂ

Onorariul lui Jador a crescut considerabil după ce a participat la Survivor România – în 2021. Alături de trupa lui de instrumentiști, manelistul cere în jur de 7-8000 de euro pentru a susține un recital la o nuntă. Cât despre deplasările în străinătate a ”Faimosului” de la Survivor All Stars, sumele cerute pot ajunge până la 10.000 de euro – plus cazare la hotel și bilete de avion.

”După participarea la concursul de supraviețuire ”Survivor”, lor le-au crescut foarte mult onorariile, cu mii de euro. Câștigă, în acest an, alături de trupele lor de instrumentiști, în jur de 7-8.000 de euro, pentru un recital, la o nuntă, iar în străinătate, mai ales în Germania, pot lua chiar și peste 10.000 de euro, plus cazare la hotel, bilete de avion. Jador și Culiță Sterp sunt cotați cam la fel. Din acești bani, ei au grijă și de rudele lor, nu provin din familii bogate, își respectă părinții și îi ajută. Nu au uitat de unde au plecat”, a spus un organizator de evenimente, potrivit Playtech.

Citește și: EL E ”ȘEFUL BANILOR” LA SURVIVOR ALL STARS! AM AFLAT CLAUZELE SECRETE DIN CONTRACTELE CONCURENȚILOR SHOW-ULUI DE LA PRO TV

În urmă cu doar câteva luni, Jador făcea un anunț public neașteptat. Din cauza unor probleme de sănătate, manelistul a decis să se retragă din industria muzicală și să se dedice mai mult timp propriei persoane. Vestea a venit chiar de pe patul de spital.

În urma unor investigații medicale mai amănunțite, Jador a dezvăluit că problemele sale de sănătate nu sunt chiar așa grave. Anul acesta chiar are în plan să se mute la Bacău, să se apuce de afaceri și să facă bani mulți.

„Fac clipul ăsta pentru oamenii care îmi iubesc muzica! Sunt foarte bine, nu sunt bolnav incurabil! Nu am cancer la colon! Nu am alte boli. Sunt foarte bine, am avut o mică problemă la esofag, acum sunt foarte bine”, a spus Jador, în cadrul unui clip postat pe TikTok.