Câţi iubiţi are Ana Morodan? „De ce să am unul, când pot avea cinci?”

Ana Morodan este una dintre prezențele controversate din showbiz-ul românesc. Blondina are un stil unic, efervescent și nu se teme să spună lucrurilor pe nume. Declarațiile acesteia stârnesc de multe ori vâlvă și așa au făcut-o și atunci când „Contesta Digitală” a vorbit despre viața ei amoroasă. Aceasta a mărturisit câți iubiți are, iar numărul i-a făcut să ridice din sprâncene pe mulți.

Ana Morodan a declarat în repetate rânduri că nu crede în căsătorie și că nu va ajunge în fața altarului. Aceasta a avut o relație lungă de opt ani, iar după despărțire a început să privească altfel spre partea amoroasă a vieții. Mai exact, invitată în cadrul emisiunii realizate de Dan Capatos, Ana Morodan a dezvăluit că nu are unul, ci chiar cinci iubiți.

Aceasta a detaliat și a subliniat că are o relație specială cu fiecare dintre ei, iar aceștia nu se întâlnesc niciodată, chiar dacă știu unul de altul.

Dan Capatos: Cum de ai cinci acum?

Ana Morodan: Cum adică… cum de am cinci?

Dan Capatos: Păi cum? Și de ce nu te hotărăști cu unu?

Ana Morodan: Dar de ce să mă hotărăsc cu unu dacă pot să am cinci? E ca și cum mi-ai cere să port un singur inel.

Paula Chirilă: Dar ei știu unul de celălalt?

Ana Morodan: Normal. Dar, stai puțin. Nu sunt relații din astea cum vă închipuiți voi, cu orgii, chestii deschise și așa mai departe. Fiecare vine în ziua lui, organizat, e un program acolo. Ce aveți! Nu am promis nimănui nimic. Eu am zis tot timpul, nu vreau să mă căsătoresc, nu vreau copii, nu mai vreau relație serioasă. Vrei? Bine, superb.

Ana Morodan, despre viața amoroasă

Relațiile pe care Ana Morodan le-a avut nu au fost mereu unele de acest timp. Vedeta are la activ o relație de lungă durată cu un bărbat alături de care a învățat multe. Cei doi s-au despărțit în anul 2020, după opt ani de relație. Ana Morodan are numai cuvinte de laudă la adresa celui alături de care a stat.

„Cred sus și tare că nicio experință nu e timp pierdut și nu am nicio veleitate pentru regret. Cu atât mai mult cu cât relația mea de 8 ani a fost cu Superman, un bărbat foarte smart, pe care-l admir tare și alături de cale am devenit a better Morodan”, a declarat Ana Morodan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Deși a avut o relație de durată, Ana Morodan nu s-a gândit niciodată la căsătorie. Vedeta consideră că acest pas nu demonstreză nimic și este unul irelevant și opțional, așa că a ales să nu îl facă niciodată.

„Acum, lăsând gluma la o parte, o relație echilibrată nu stă într-un act. Într-o relație nu e importantă căsătoria, e importantă armonia. Dacă doar prin căsătorie vine armonia, atunci by all means… spre sfatul popular. Dacă armonia deja există, atunci căsătoria devine opțională sau irelevantă, nu?”, declara Ana Morodan.

