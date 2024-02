Catinca Roman, alături de sora ei, Oana, în războiul cu Marius Elisei: „A făcut bine că a vorbit!” Ce spune despre mariajul eșuat!

Catinca și Oana Roman au mai avut de-a lungul timpului mici neînțelegeri și chiar supărări, însă, în situațiile mai grele, cele două și-au fost alături una alteia. Așa s-a întâmplat și de această dată când Oana a trecut prin dureroasa despărțire de fostul partener, Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman și-a făcut curaj și a spus lucrurilor pe nume, ba chiar a dezvăluit că a fost victima abuzului emoțional. După toate dezvăluirile dureroase, Catinca a simțit să îi ia apărarea surorii sale. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, creatoarea de modă a spus totul despre despărțirea surorii. Dar și de ce consideră că Oana a făcut bine că a ieșit public și nu a mai ascuns problemele sub preș.

Catinca, alături de sora ei în procesul de divorț: „Abuzurile în căsnicie sunt de tot felul”

Cu toate că recunoaște că l-a iubit pe fostul ei partener, Marius Elisei, Oana Roman a dezvăluit că bărbatul i-a greșit foarte mult în toți anii de căsnicie. Aceasta a realizat că a fost o victimă a abuzului emoțional, iar acum este într-un proces de vindecare. Sora vedetei, Catinca Roman, a dezvăluit cum au fost lucruile între cei doi. Am surprins-o pe aceasta la un eveniment unde era prezentă și Oana Roman. Și, pentru că au venit separat, am fost curioși să aflăm ce relație au cele două.

„Relația dintre mine și Oana este foarte ok și va rămâne ok indiferent de ce se întâmplă, indiferent de micile noastre certuri ca între frați și surori. Indiferent de relația dintre noi sau de ceea ce avem noi de împărțit, întotdeauna îi voi ține partea. Voi fi alături de ea și de cea mică. În privința faptului că ea a ieșit și a vorbit public, pot spune că fiecare are un filtru personal și fiecare știe cel mai bine cum îi este mai ok să reacționeze. Suntem diferiți și normal că avem reacții diferite.

Eu cred că cel puțin dintr-un punct de vedere a făcut foarte bine că a vorbit. În România există o mare problemă cu abuzurile în căsnicie de tot felul. În general, femeile se feresc să vorbească despre asta. De bărbați, nu mai zic. Iar faptul că a avut tăria să pună pe masă ce i s-a întâmplat este foarte important pentru alte victime care poate așa vor prinde curaj și vor ieși să vorbească”, a dezvăluit Catinca Roman pentru CANCAN.RO

Catinca Roman: „A fost un fel de terapie pentru Oana”

În plus, Catinca Roman este convinsă de faptul că tocmai faptul că Oana a decis să spună ce i s-a întâmplat de-a lungul anilor de căsnicie cu Marius Elisei, a ajutat la vindecarea ei: „Nici nu mai intră în discuție vindecarea ei. Este clar că și pentru asta a decis să iasă public să vorbească. Probabil pentru ea a fost o terapie faptul că a ieșit și a spus ce simte și ce are pe suflet. Asta nu este niciodată un lucru rău, indiferent de situație”, a mai spus aceasta.

La cinci luni de la încheierea oricăror legături cu fostul soț, Oana Roman este în proces de vindecare. Aceasta dă de înțeles că este deschisă către o nouă relație. Vedeta afirmă că va acorda o atenție sporită alegerii persoanei pe care o introduce în viața sa și a fiicei sale, Izabela.

Sora celebrei Oana Roman, pro intervenții estetice. Cât de des apelează la medicul estetician: „Îmi fac periodic…”

Catinca Roman arată spectaculos la vârsta de 56 de ani. Vedeta este sinceră și asumată, astfel că nu se ferește să spună că trece deseori pragul cabinetului medicului estetician. „Îmi plac cremele foarte mult, mereu mi-au plăcut. Pentru o femeie este extrem de important să se îngrijească. Sunt pro intervenții estetice, atâta vreme cât sunt făcute cu măsură, iar trăsăturile native nu sunt deformate. Cred însă, în egală măsură, că în România se exagerează foarte mult. Suntem pe un trend care exista și în America în anii `80- `90. La față îmi fac periodic mici ajustări, dar nimic care să-mi modifice trăsăturile mele. Probabil că în timp voi trece și la intervenții mai serioase, dar deocamdată eu mă simt bine așa cum sunt” , a mai dezvăluit Catinca Roman pentru CANCAN.RO.

Vedeta a vorbit nu doar despre schimbările de ordin estetic, ci și de cele profesionale: „Cred că voi face o schimbare radicală profesională. Mă indrept spre domeniul social, voi face un ONG. Probabil că voi urma și câteva studii care să mă ajute să fiu cât mai performantă în ce mi-am propus. Cu siguranță voi spune mult mai multe și voi prezenta cât de curând proiectele mele”, a mai spus aceasta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.