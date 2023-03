Catinca Roman (55 de ani) și-a pierdut tatăl biologic, anul trecut, la vârsta de 90 de ani. Cei doi au avut o relație extrem de strânsă și i-a purtat un respect deosebit. În cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO, sora Oanei Roman a făcut dezvăluiri, însă, despre relația pe care a avut-o cu Petre Roman, tatăl ei vitreg. Catinca susține că bărbatul s-a purtat precum „un adolescent egoist”. Iată detaliile mai jos, în articol.

Catinca Roman și Petre Roman, tatăl ei vitreg, nu au avut o relație foarte strânsă. Sora Oanei Roman a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce tipologie relațională familială a avut cu fostul politician, tatăl ei adoptiv.

Catinca Roman susține faptul că Petre Roman a existat în viața ei timp de 34 de ani. Însă, sora Oanei Roman consideră faptul că bărbatul nu a avut un comportament „normal” – nu și-a îndeplinit responsabilitățile de adult, părinte și soț. Mai mult decât atât, a comparat situația respectivă cu modul în care se comportă cu fiica biologică, Oana. Pe de altă parte, Catinca Roman mărturisește că a perceput întreaga situație „ca pe o experiență urâtă” din care a extras învățături.

Catinca Roman: „S-a comportat ca un adolescent egoist și nu ca un adult, părinte și soț”

CANCAN.RO: Ce impact a avut în viața ta Petre Roman, tatăl tău adoptiv?

Catinca Roman: Petre a făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani. Am fost foarte dezamăgită de felul în care a ales sa iasă din viata noastră. Din punctul meu de vedere, s-a comportat ca un adolescent egoist și nu ca un adult, părinte și soț sau fost soț responsabil. Dovada stă felul în care se comportă cu Oana. Mi se pare incalificabil faptul că ea nu poate avea o relație normală cu fratele ei vitreg. În ceea ce mă privește, eu am trecut peste și o iau ca pe o experiență urâtă din care am învățat multe. Eu nu țin legătura și nici nu îmi doresc altceva.

Catinca Roman: „Oana repetă un tipar familial toxic”

Tot în cadrul interviului pentru CANCAN.RO, Catinca Roman și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația toxică familială pe care a resimțit-o, de-a lungul anilor. În plus, susține ea, sora ei, Oana, repetă același tipar.

Catinca Roman: Este normal să fiu diferită de sora mea, avem temperamente diferite. În ciuda tensiunilor dintre noi, eu chiar țin la ea. Cred ca a fost si o problemă a părinților noștri, faptul că nu au lucrat la apropierea noastră, ba dimpotrivă. Nu a fost intenționat, dar o parte din acțiunile lor au dus la situația actuală. Nu e un reproș, ci o constatare. Eu cred că cel mai important pentru evoluția noastră ca individ este recunoașterea și asumarea greșelilor și a defectelor.

Oana e o fată inteligentă, amuzantă, foarte muncitoare. Însă, din păcate, repetă un tipar familial toxic. Eu îi doresc din suflet să depășească acest moment și să se bucure de copil și de viață așa cum merită. Cred că Oana are o anumită fragilitate emoțională pe care încearcă să și-o gestioneze prin validarea publică.

Sursă foto: captură video Youtube, social media