După luni întregi în care a fost atacată de sora ei prin intermediul presei, Catinca Roman a decis să nu mai tacă și să spună lucrurilor pe nume. Într-un interviu tulburător, fiica vitregă a lui Petre Roman a vorbit deschis despre relația cu mama sa, despre problemele cu Oana, dar și despre cât despre mult a afectat-o moartea tatălui său.

S-a născut într-o familie de renume, motiv pentru care și-a petrecut o mare parte din viață în atenția presei. Mereu în lumina reflectoarelor, Catinca Roman nu și-a putut ascunde niciodată bucuriile, împlinirile, dar nici momentele de depresie, ori dramele de familie. În urmă cu câțiva ani, mama surorilor Roman a fost diagnosticată cu o boală incurabilă, Alzheimer. Fosta soție a lui Petre Roman a fost internată într-un cămin de lux, acolo unde primește îngriji speciale.

De atunci, între Oana și Catinca s-a produs o ruptură puternică, urmată de un război tacit și mocnit, care se aprinde ori de câte ori mezina familiei Roman explodează, în stilul cu care ne-a obișnuit ani la rând. Ceva mai timidă și mai introvertită, Catinca Roman vorbește rar despre lucrurile care o dor. Își deschide sufletul rar, dar o face fără secrete sau ascunzișuri.

“Sora mea este fragilă emoțional”

Vă invităm să citiți un interviu tulburător oferit de Catinca Roman, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, în care a vorbit pe larg despre familie și relația cu sora sa.

CANCAN.RO: Catinca, puțini sunt cei care știu că porți numele ales de familia regretatului mare actor Emanoil Petrut. Ne poți oferi mai multe detalii?

Catinca: Catinca Ralea, soția lui Emanoil Petruț a fost nașa mea de botez și prietena cea mai bună a mamei. Din păcate, am pierdut-o prematur. Am amintiri foarte frumoase cu ea, omul care mi-a deschis apetitul pentru citit. Mergeam foarte des cu mama pe la ea. Stăteau la discuții, cafea și câte o țigară, iar eu îmi băgăm nasul prin vasta ei bibliotecă. De fiecare dată îmi împrumuta câte o carte pe care o discutam la înapoiere. Era o femeie de o inteligență, frumusețe și o erudiție rar întâlnite în zilele noastre. Da, evident, prenumele meu are legătura cu ea. A fost nașa mea de botez.

CANCAN.RO: Știm că este un subiect foarte delicat, dar plecarea la cer a tatălui tău, Iosif Zilahy, în iarna anului trecut, te-a afectat profund. Ce ne poți sune despre relația cu tatăl tău și cine era el pentru cei care nu știu?

Catinca: Da, am avut niște ani grei din multe puncte de vedere, iar plecarea tatălui meu a fost o lovitură greu de dus. Toată viața am ținut legătura cu el și în ultimii ani chiar ne-am apropiat extraordinar de el. Tata a fost sportiv de performanță, membru al clubului Steaua și a practicat scrima. Dar cariera lui a atins apogeul atunci când a devenit antrenor. A antrenat echipa feminină de aur a României, dar și alte nume mari ale scrimei. A avut campioni mondiali și olimpici. De altfel, la incinerarea lui, au venit toți prietenii săi rămași în viață. M-au sunat și toți cei care sunt stabiliți în străinătate. Vorbim de prietenii care durau și de 70 de ani. Tata a fost un om extrem de elegant și rafinat. Am învățat de la el că principiile sunt importante în viață, să nu fac compromisuri jenante și, de asemenea, cred că apetența pentru estetic este moștenită tot de la el. Când eram mica, țin minte că desenam împreună. Tata a fost un bărbat extrem de frumos și îngrijit până în ultima clipă.

CANCAN.RO: Este alzheimerul boala secolului? Am înțeles că în ultimii ani, aproximativ 10% din populația de vârsta a treia a început să facă acestă boală. Mama ta suferă de această afecțiune. Ce sfaturi poți da copiilor care au părinți cu Alzheimer?

Catinca: Da, din păcate, mama are Alzheimer. Îmi este greu să dau sfaturi, fiecare percepe evenimentele de genul acesta prin prisma lui. Pentru mine a fost si este foarte complicat să o văd pe mama așa, mai ales că a fost o femeie excepțională din toate punctele de vedere. Ca o sugestie, sfatul ar fi acceptarea. Acceptarea faptului că suntem neputincioși în fața acestei boli. De asemenea, este foarte important de înțeles că astfel de bolnavi sunt imposibil de îngrijit așa cum trebuie acasă. În mentalitatea românească e blamata ideea de a-ți interna rudele în vârstă în sanatoriu. Ce nu realizează mulți este faptul că acești oameni au nevoie de îngrijiri de specialitate, pe care un om fără o pregătire medicală nu le-o poate oferi. Oamenii aceștia au și ei dreptul la o viață și un sfârșit decent.

Desigur, în România, statul nu oferă niciun fel de suport pentru patologiile psihiatrice, dar asta este o altă discuție.

CANCAN.RO: Cât de greu a fost să îți crești singură fetița? Tu ai ales acest lucru și ai făcut o treabă minunată. M am uitat la un interviu în care Călina spunea că ești cea mai bună mamă din lume.

Catinca: Este foarte greu să fii mamă singură, mai ales într-o țară în care femeia este considerată cetățean de rangul doi. Ne plângem de natalitate scăzută, dar nu facem nimic ca acest lucru să se schimbe. Însă, dacă ar fi să o iau de la capăt, din punctul acesta de vedere aș proceda exact la fel. Pentru că a meritat. Nu există un tipar general valabil în situația unei mame singure. Din experiența mea, cel mai important e să îți iubești copilul necondiționat, să nu îți proiectezi dorințele și frustrările pe el, ci să comunici. Să vorbești mult și despre orice. Să fii onest cu el, copiii simt și înțeleg mult mai multe lucruri decât credem noi. Și să te împaci cu ideea că nu există părinte perfect.

“Am crescut cu un tipar familial toxic”

CANCAN.RO: Mereu ai fost discretă cu viața ta personală, spre deosebire de sora ta. De ce crezi că este această diferență dintre voi și cum ți ai descrie sora?

Catinca: Este normal să fiu diferită de sora mea, avem temperamente diferite. În ciuda tensiunilor dintre noi, eu chiar țin la ea. Cred ca a fost si o problemă a părinților noștri, faptul că nu au lucrat la apropierea noastră, ba dimpotrivă. Nu a fost intenționat, dar o parte din acțiunile lor au dus la situația actuală. Nu e un reproș, ci o constatare. Eu cred că cel mai important pentru evoluția noastră ca individ este recunoașterea și asumarea greșelilor și a defectelor.

Oana e o fată inteligentă, amuzantă, foarte muncitoare. Însă, din păcate, repetă un tipar familial toxic. Eu îi doresc din suflet să depășească acest moment și să se bucure de copil și de viață așa cum merită. Cred că Oana are o anumită fragilitate emoțională pe care încearcă să și-o gestioneze prin validarea publică.

CANCAN.RO: Oricât de discretă ai încercat să fii, mereu au ieșit la iveală detalii din viața ta amoroasă. Te rog, spune-ne, a existat un bărbat care ți-a pus capac?

Catinca: În ceea ce privește viața personală, fiecare decide cum și-o gestionează. Pe mine viața m-a învățat că discreția este un atribut care îți aduce beneficii pe termen lung. Da, normal că a existat un bărbat care mi-a pus capac. Însă, în ciuda tuturor problemelor care au existat, eu îi mulțumesc. M-a făcut sa mă simt iubită și admirată, m-am văzut pe mine cea adevărată în ochii lui. Și asta m-a ajutat enorm în emanciparea mea ca femeie. Nu am găsit încă persoana cu care să pot conviețui. Nu știu dacă mai pot acum, iubesc oamenii, însă am și multă nevoie de spațiul meu.

CANCAN.RO: Care sunt tabieturile tale? Dar hobby-urile?

Catinca: Trăind de mult timp singură, am destule tabieturi. Cafeaua de dimineață e sfântă. Îmi trebuie o ora de liniște, 1-2 cafele și o țigară ca să pot gândi. În rest nu am tabieturi foarte ancorate. Hobby-uri am multe. Lectura, muzica, filmele.

Îmi place mișcarea și regret că m-am apucat târziu de asta, mi-ar fi plăcut sa fac un sport la un nivel mai ridicat. Echitație de exemplu.

Apropo de hobby-uri, mi-am descoperit de ceva timp un interes aparte pentru științele medicale și ma gândesc serios sa ma îndrept în direcția asta. Vârsta nu mă sperie, consider că în anumite branșă profesionale, poate fi chiar un atu.

