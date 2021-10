Catinca Roman s-a luptat cu noul coronavirus: ”M-am simțit foarte, foarte rău”

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Catinca Roman a vorbit despre momentul în care s-a luptat cu noul coronavirus. Aceasta a trecut printr-o experiență grea și a mărturisit că s-a simțit extrem de rău, după ce s-a infectat cu virusul.

Catinca Roman a trecut printr-o perioadă extrem de grea, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, aceasta a mărturisit că s-a simțit foarte rău, a avut o tuse puternică, frisoane și stare generală rea. Mai mult decât atât, Catinca Roman are și schema completă de vaccinare.

”Acum sunt bine, binișor, nu complet recuperată, dar pe calea cea bună. Simptomele le-am avut acum două săptămâni, au debutat cu tuse puternică, frisoane și stare generală foarte proastă. N-am făcut temperatură, însă am bănuit despre ce e vorba și am chemat ambulanța. Ținând cont de vârsta mea, deși sunt vaccinată cu schema completă m-am gândit că e posibil să fac o formă mai grea și am chemat ambulanța, mi s-a făcut test și am primit rezultatul în două zile”, a spus Catinca Roman la Antena Stars.

Catinca Roman: ”Am avut o stare de slăbiciune extremă, lipsă de poftă de mâncare”

Catinca Roman a stat izolată la domiciliu și a urmat recomandările medicului. De asemenea, aceasta îi sfătuiește pe oameni să meargă să se vaccineze.

”M-am simțit foarte, foarte rău, în zilele a șaptea și a opta. Am avut o stare de slăbiciune extremă, lipsă de poftă de mâncare, rău, rău. Te afectează și psihologic faptul că ești singur, că nu poți să iei contact real cu nimeni. Sfatul meu e ca toată lumea să se vaccineze că nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu eram vaccinată și în ce fel ar fi evoluat boala”, a mai spus Catinca Roman.

Chiar dacă a fost nevoită să treacă singură prin acest chin, Catinca Roman a avut suportul moral al oamenilor dragi, prin telefon: ”Din fericire am un grup de prieteni apropiați care întodeauna au fost lângă mine, unii prieteni de 20 de ani și m-au sprijinit din toate punctele de vedere. Toți m-au sunat, mi-au scris, m-au sunat să mă ajute, au fost și unii care nu m-au sunat, care nu mi-au scris, dar asta e viață”.

Sursă foto: captură video Youtube