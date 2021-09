Catinca Roman a fost victimă a violenței domestice: ”E groaznic, e ceva infernal”

În cadrul unei emisiuni, Catinca Roman a povestit despre episoadele de violență domestică prin care a trecut. Aceasta a fost agresată fizic, dar și psihic de fostul ei iubit.

Catinca Roman a povestit în cadrul emisiunii ”În Oglindă” faptul că a fost victimă a violenței domestice. Aceasta a fost agresată atât din punct de vedere fizic, cât și psihic de către fostul partener. De asemenea, a vorbit și despre experiențele conjugale pe care le-a avut. La momentul respectiv, Catinca Roman nu a vrut să apeleze la autorități, ci a încercat să îi găsească scuze fostului iubit.

”Sunt mai mulți (n. red. parteneri de care nu vrea să își aducă aminte) pentru că mă pun în oglindă cu starea mea sufletească de atunci. Din fiecare experiență am încercat să învăț ceva. În timp, tot m-am ales cu ceva. Da, am trecut prin violență domestică, prin abuz psihologic mai mult. Aici m-a ajutat foarte mult educația primită acasă și foarte mult felul în care mi-a schimbat metalitatea contactul cu societatea occidentală”, a spus ea.

De asemenea, Catinca Roman a oferit un răspuns când a fost întrebată cum se simte o femeie atunci când este agresată fizic: ”E groaznic, e ceva infernal. Știu că de multe ori sunt perceptută ca o feministă pe cai, da, sunt feministă, dar mă consider moderată. Consider că suntem egali, dar suntem diferiți, funcționăm pe structuri emoționale diferite. Această violență a lui vine și ea de undeva. Eu cred că, din păcate, în România această problemă este endemică, are niște rădăcini extrem de profunde”.

După ce a primit o palmă de la un fost partener, aceasta l-a părăsit. A refuzat să meargă la Poliție să depună plângere: ”Prima palmă pe care am primit-o și la modul respectiv îmi era rușine. Am dat explicații penibile cum că m-am lovit n baie, în loc să mă duc să depun o plângere la Poliție. Da, l-am părăsit. Nu și-a cerut scuze, pentru că a fost crescut într-o familie unde violența era un lucru banal”.

Sursă foto: captură video Youtube