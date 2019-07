Catrinel Sandu și iubitul ei, Steve, au făcut câteva dezvăluiri legate de principalul eveniment din viața lor, petrecerea de nuntă! Cei doi au fost invitați la emisiunea de la Antena Stars, unde au dat câteva informații. Cei doi vor face nunta pe plajă și vor avea în jur de 100 de invitați.

„Pregătirile sunt gata. Mai avem DJ-ul, ormamentele. Vom aduce și băuturi alcoolice. Am mai sistat pregătirile pentru că nu a fost momentul. Nunțile acolo nu sunt mare bătaie de cap ca la noi. Nu e cu dar sau plic. Se aduc cadouri.

O să stăm trei zile la resort, toți cei care vin la nuntă. Vom fi acolo sâmbătă, duminică, cu activități, tenis, piscină. Nu e o chestie extraordinar de luxoasă, sunt căsuțe pe plajă. I-am zis că trebuie să fure mireasa. Nu e o nuntă foarte mare, avem vreo 100 de invitați, va începe la patru dimineața și se termină la ora 12 noaptea. Așa e legea acolo”, a povestit Catrinel Sandu, la Agenția Vip.

Catrinel Sandu și Steve s-au căsătorit la începutul anului

Catrinel Sandu a descoperit liniștea sentimentală după ce l-a întâlnit pe Steve, un medic stomatolog american alături de care are doi băieți. Catrinel a divorțat, în 2017, de jucătorul de tenis Gabriel Trifu, iar acum a spus… DA! S-a întâmplat în chiar prima lună a acestui an.

„Felicitări!”, „ce chestie… Mă bucur pentru tăria ta. parcă ieri suferea după soțul tău, iar azi spus DA altuia”, „Bravo ei că și-a refăcut viața’, „Casă de piatră, sănătate, fericire și mulți copii vă doresc”, „Să fiți fericiți”, „casă de piatră, omanei frumoși”, i-au transmis prietenii virtuali lui Catrinel Sandu.

Cum l-a cucerit pe Steve

Catrinel Sandu are o relație cu Steve, un medic stomatolog, după divorțul de Gabriel Trifu. Fosta “bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a povestit cum a început relația și ce a simțit ea în perioada zbuciumată în care divorțul părea iminent.

„Steve a apărut în viaţa mea la un an după despărţire. Totul a început în 2015, iar fostul meu soţ a plecat de acasă în 2016. Steve a reapărut în viaţa mea în 2017. Între 2015 şi 2017 am fost pe cont propriu. Da, am prieteni acolo şi au fost alături de mine, dar nu avem un trecut aşa de îndelungat împreună ca să pot vorbi cu ei aşa cum vorbeam cu prietenii mei din România.

Mi-a fost greu. Imaginează-ţi că divorţezi într-o ţară complet străină, în care nu cu­noşti avocaţi, nu ştii legile, te simţi pierdut şi simţi că ai mâinile legate. Uitându-mă acum în urmă, n-am nici cea mai vagă idee cum am reuşit să le depăşeşc pe toate! A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea, dar mi-a dat multă putere şi m-a schimbat. După asta simt că sunt în stare să fac orice.

Totul a început să se îndrepte apoi. Am găsit cel mai bun job, la care visam de ani buni, acela de profesoară la una dintre cele mai bune şcoli de artă – unde e foarte greu să obţii o catedră, mai ales că eu nu aveam studii sau certificări în Florida, toate diplomele sunt obţinute în România. Dar am obţinut jobul şi asta mi-a dat multă încredere şi putere. Îi spu­neam lui Steve că am nevoie să redevin o fe­meie independentă, aşa cum fusesem toa­tă viaţa. Chiar şi în timpul mariajului am lu­crat permanent, dar după al doilea copil am început să muncesc mai puţin, pentru că trebuia să am grijă de doi copii, dar aveam joburi part-time”, s-a confesat Catrinel Sandu, în revista Unica.