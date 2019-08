Cauza accidentului în care a murit cântăreața Anamaria Pop. Nu există urme de frânare!

Moartea fulgerătoare a cântăreței Anamaria Pop a adus multe semne de întrebare în sufletele celor dragi ei, dar și în cele ale oamenilor care îi iubesc muzica. În urma cercetărilor făcute la locul accidentului mortal, anchetatorii au concluzionat care ar fi cauza tragediei în care artista de muzică populară și-a pierdut viața. Persoana care se afla cu ea în autoturism a scăpat cu viață, însă, a suferit răni grave.

Cauza accidentului în care a murit cântăreața Anamaria Pop

Solista de muzică populară Anamaria Pop a murit într-un grav accident rutier, petrecut ieri în județul Maramureș și, din spusele martorilor, la fața locului nu au fost descoperite urme de frânare. Astfel, este foarte posibil ca artista să fi adormit la volan, relatează observator.tv. Impactul a fost atât de puternic, încât, ea a decedat pe loc, iar pasagerul din dreapta a fost rănit și a fost transportat la spital cu fracturi la un picior.

Anamaria Pop a lăsat în urma ei doi băieți, pe care i-a crescut mai mult singură după moartea soțului ei. Acum, tinerii au rămas orfani și de mamă, pe care se pregătesc să o conducă pe ultimul drum. Fiul cei mare al cântăreței are 19 ani și a devenit campion la skanderbeg anul acesta. În urmă cu aproape trei ani, vedeta i-a transmis tânărului următorul mesaj de ziua lui: “Si iata ca au trecut 17 ani de cand imi umpli viata si sufletul de bucurie !!!Sa sti ca ziua in te-am tinut pt prima data in brate, a fost cea mai emotionanta zi din viata mea! Cand ti-am privit ochisorii veseli mi-ai umplut inima cu fericire iar cand mi-ai zambit 🙂 , m-am simtit complet implinita. Am devenit MAMA. Mama celui mai dulce copilas, parte din mine. Dumnezeu m-a binecuvantat.Sa ai parte de tot ce e mai bun in viata!!! LA MUUUUULTI ANI!!!” .

Mesaje sfâșietoare în memoria artistei Anamaria Pop

La scurt timp de la aflarea veștii, rudele și prietenii solistei Anamaria Pop au lăsat pe pagina ei de Facebook numeroase mesaje în care și-au exprimat durerea și au transmis sincere condoleanțe familiei sale.

“Bunul Dumnezeu sa aiba grija de copii tai. Dumnezeu sa te iertem suflet blând 😞😞😢😢😢Condoleante familiei 😞😞😞Drum lin către îngerii 😞😞”, “Dumnezeu să vegheze asupra ei… Drum lin spre cer… Se pare că a adormit la volan în noaptea de după nunta, în drum spre casă… 😢😢”, “Condoleanțe întregii familii îndurerate!!! Dumnezeu să vă dea multă putere ca să treceți peste această grea pierdere!!! 😭😭”,“Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanțe!”, “Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu sa te ierte si sa te odihneasca in pace, suflet drag si frumos!!!!! Viata asta e tare nedreaptă!!!😞😞😞” sunt cinci dintre mesajele apărute pe pagina de Facebook a Anamariei Pop.