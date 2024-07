Cauza morții dentistei din Brăila s-a aflat abia acum. Cât de violentă a fost decesul ei, detalii importante de la autopsie

Au apărut noi detalii în cazul morții dentistei din Brăila! Marina Gavril, în vârstă de 41 de ani a fost găsit într-o baltă de sânge. Conform informațiilor, Marina ar fi fost amenințată cu moartea în repetate rânduri, ceea ce a determinat-o să își exprime intenția de a achiziționa un pistol. Iată ce s-a descoperit la necropsie!

Marina Gavril, medic stomatolog originară din Republica Moldova, a fost descoperită, pe 16 iulie, moartă în propriul cabinet. Potrivit primelor investigații ale polițiștilor, femeia a fost ucisă cu multiple înjunghieri în zona gâtului. Soțul victimei a fost cel care a alertat serviciul de urgență 112.

Potrivit raportului de autopsie, decesul femeii a survenit din cauza rănilor grave suferite în zona gâtului. Mai mult, conform comunicatului emis joi de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, pare că victima s-a luptat cu agresorul său, dovadă fiind rănile identificate pe mâinile și pe unul dintre picioarele ei. Între timp, echipele de criminalistică au revenit în cabinetul crimei pentru a căuta noi probe care să contribuie la identificarea ucigașului.

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila este împuternicit să aducă la cunoștință publicului următoarele: La data de 16.07.2024 s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila dosarul penal nr. 56/251/P/2024, având ca obiect comiterea infracțiunii de omor prevăzută de art. 188 alin. (1) din Codul penal, urmare a sesizării, în aceeași dată, ora 21:24, a numitului G.B.C, cu privire la un posibil omor comis asupra numitei G.M, medic stomatolog care își desfășura activitatea la cabinetul situat pe strada G-ral Eremia Grigorescu, nr. 30 din mun. Braila.

Pentru formarea unui probatoriu necesar desfășurării cercetării, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de omor, prevăzută de art. 188 alin. (1) Codul penal. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă formată din lucrători de poliție judiciară și lucrători criminaliști, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, care a desfășurat activități specifice în vederea identificării autorului/autorilor și aflarea adevărului în cauză.

Urmare a necropsiei efectuate asupra cadavrului, s-a concluzionat: – moartea numitei G.M. a fost violentă, datează din 16.07.2024 și s-a datorat insuficienței cardio-respiratorii acute prin hemoragie externă masivă, consecutivă unor plăgi tăiat-înjunghiate la nivelul gâtului, cu interesarea pachetului vasculo-nervos al gâtului de partea dreaptă, a căilor aeriene și digestive, a corpului vertebral cervical 6, precum și a unei plăgi înjunghiate supraclaviculare stângi, cu interesarea parțială a venei jugulare externe; – plăgile de la nivelul gâtului ar fi putut fi produse prin lovire cu corp tăietor-înțepător (cuțit sau similar acestuia), având vârf bine ascuțit și margine tăioasă; – s-au mai constatat și alte leziuni traumatice, respectiv echimoze și zone escoriate la nivelul ambelor membre superioare, hemitorace drept, suprascapulară dreaptă și gambă stânga”, a transmis, joi după-amiaza, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, conform Digi24