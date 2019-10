Caz înspăimântător în România! Cum a reacționat un vasluian după ce a aflat că fiica lui minoră se iubește cu un vecin

Clipe groaznice pentru un bãiat în vârstã de 17 ani din satul Draxeni, comuna Rebricea, care duminicã seara a primit o bãtaie sorã cu moartea din partea unui consãtean. Agresorul este tatãl fetei cu care minorul se iubeste. Neîntelegerile dintre cei doi dureazã de câtiva ani, perioadã pe care Florin a trãit-o sub o amenintare continuã.

“S-au mai întâlnit prin sat, tatãl fetei i-a spus de mai multe ori cã-l omoarã, dar ce a fost duminicã aici, eu n-am mai vãzut niciodatã. Ambii pãrinti ai fetei au sãrit pe bãiat si l-au bãtut de l-au lãsat inconstient. L-au lovit cu o bâtã în cap, peste picioare, apoi l-au bãgat într-un pârãu, probabil sã-l înece acolo. Noroc cã au venit rudele lui si au oprit bãtaia, cã altfel bãiatul ãsta nu mai era acum printre noi”, a declarat pentru vremeanoua.ro un martor la incident.

Se pare că niciunul dintre pãrinti nu vede cu ochi buni relatia dintre îndrãgostiti, iar din această cauză îsi aruncã amenintãri si vorbe urâte de fiecare datã când se vãd.

Duminicã însã, rãzboiul dintre cele douã tabere a trecut la un alt nivel, când pãrintii fetei au dat nas în nas cu iubitul ei. Cei doi au început sã-l batã pe copil si potrivit martorilor, doar norocul a fãcut ca bãiatul sã nu moarã sub loviturile primite. Iatã ce spune mama victimei.

“Bãiatul meu e acum la Spitalul Sf Maria din Iasi, cu piciorul rupt în trei locuri. A fost bãtut de tatãl si mama fetei. Mai târziu au ajuns si bunicii ei, care au vrut si ei sã-l batã, dar ne-am opus noi, cã bãiatul nu mai era constient. Bunica fetei mi-a bãtut fata mai micã, de 11 ani. A apucat-o de urechi si a tras-o de i-a smuls cercelul. Au sãrit si la mine. Au vrut sã-mi bage degetele în ochi pentru cã eu m-am pus între ei si copilul meu. El zãcea jos si ei tot mai voiau sã-l batã. L-au bãgat în pârãu, sã-l înece în mâl. Când a iesit pe mal, i-au dat cu coada de topor în cap si n-a mai stiut nimic de el. Sora lui mai micã a sunat la ambulantã, sã trimitã masinã. L-au dus la spital la Vaslui, dar acolo nu a avut ce sã-i facã si l-au trimis la Iasi. Din ce am înteles, are piciorul rupt în trei locuri, are mai multe vânãtãi la cap, dar si trei dinti dati jos. L-au bãtut de era sã mi-l omoare.”

“Dacã o mai primesti pe panarama aia la tine, îti dau foc la casã”

Vineri, cu douã zile înaintea bãtãii, mamele celor doi copii au purtat o discutie telefonicã, încãrcatã cu amenintãri si urãri de “bine.”

“Ea m-a sunat pe mine pe la vreo 8 seara si mi-a zis în felul urmãtor: “dacã o primesti pe curva aia la tine, eu îti dau foc la casã, iar pe fiicã-ta aia micã pun golani la cale din Focsasca, sã-si batã joc de ea. Asta a fost înainte de bãtaie, cu douã zile. Fata venise la mine la poartã si a spus cã mama ei o bate si nu-i dã de mâncare. Era 10 noaptea. Eu, când am vãzut-o am chemat politia, care a venit, ne-a luat pe amândouã, ca sã o ducã acasã pe ea. Pe drum ne-am întâlnit cu pãrintii ei. Fata s-a urcat în masinã cu mama ei si împreunã au plecat, iar de atunci n-am mai stiut nimic de ea. Mã doare sufletul de fatã cã stiu prin ce chin trece acasã. O bat, o leagã de pat, numai sã nu mai plece” a mai spus mama bãiatului.

Culmea, în ciuda bãtãii date, tatãl fetei nu a fost retinut de politistii din sat. Pãrintii bãiatului spun cã acesta este protejat pentru cã se trage dintr-o familie bunã.

“Noi suntem familie de ciobani, mai necãjiti, dar muncitori. Ei zic ca se trag dintr-o familie mai bunã, iar de aici si diferentele care se fac. Sotul meu a zis cã dacã nu se iau mãsuri, el pune mâna pe cutit si-si face singur dreptate. Am ajuns în halul ãsta din cauza amenintãrilor primite. Lor nu le face nimeni nimic, iar pe noi nu ne apãrã nimeni. Bãiatul meu era sã fie omorât din bãtaie, iar cel care l-a bãtut stã bine-mersi acasã, nici mãcar nu a fost dus la Vaslui. Vom ajunge sã ne facem singuri dreptate dacã altfel nu se poate”, a mai spus femeia.

Dosar penal pentru loviri sau alte violente

Reprezentantii IPJ Vaslui ne-au declarat cã bãtãusului i s-a întocmit dosar penal, fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de loviri sau alte violente.

“Am fost sesizati pe 13 octombrie, la ora 20:52, de cãtre sora victimei cu privire la faptul cã fratele ei a fost agresat. Colegii mei care s-au deplasat la fata locului au constatat cã cele sesizate se confirmã. În cauzã se fac cercetãri pentru sãvârsirea infractiunii de loviri sau alte violente”, a precizat Bogdan Gheorghitã, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.