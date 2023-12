Caz rarisim în Ploiești. Ce răspuns a primit o femeie, după ce a încercat să-i ofere șpagă medicului cardiolog Octavian Sârbu

O femeie din Ploiești a povestit ce experiență a trăit la spital, atunci când a avut o urgență. Aceasta a vrut să-i ofere o mică atenție medicului de gardă de la acel moment, cardiologului Octavian Sârbu, însă a primit un răspuns care a surprins-o.

În România, nu sunt deloc puține cazurile în care oamenii oferă șpagă medicilor pentru o îngrijire mai atentă. Chiar în luna septembrie a acestui an, peste 30 de medici și asistenți de la spitalul „Marius Nasta” din București au fost verificați de către DNA (Direcția Națională Anticorupție), fiind cercetați pentru activități infracționale de dare și luare de mită.

La acea vreme, surse judiciare au transmis faptul că în locuința unuia dintre suspecți, medicul Cornel Petreanu, specializat pe chirurgie toracică, a fost găsită o sumă incredibil de mare, 50.000 de euro. Luând în considerare astfel de situații, cazul din Ploiești pare a fi unul destul de rar.

O femeia a decis să împărtășească experiența pe care a avut-o la Spitalul Județean de Ugență – SJU Ploiești. În anul 2012, chiar în ziua de Crăciun, mama ei a căzut și s-a lovit puternic la cap, așa că a dus-o de urgență la spital. Extrem de speriată, a așteptat ore în șir ca investigațiile să fie gata și să afle cât de gravă este situația

„Sunt atât de mulți medici buni, cu care eu am interacționat, dar mă opresc la răspunsul pe care l-am primit, de la un medic cardiolog, de la SJU Ploiești, când am vrut să îi ofer o mică atenție. Era 25 decembrie 2012, în jurul orei 14 ( ziua de Crăciun), când mama mea a căzut într-un bazin cu apă, în curte, la țară și s-a lovit la cap.

Am așteptat salvarea cu ea, la UPU Ploiești, unde am avut noroc să fie mai liber, cazul având și prioritate. După toate investigațiile, care au durat 5-6 ore, s-a decis internarea pe neurochirurgie, dar înainte de a ajunge pe secție, am ajuns cu ea pe brancardă, în secția cardiologie, pentru evaluare.”, așa începe povestea femeii, potrivit Observatorul Prahovean.