Caz rarisim în România! Câți soți a avut mama lui Cătălin Bordea. Adevărul despre familia câștigătorului America Express de la Antena 1

Cătălin Bordea a ajuns cunoscut în întreaga țară, nu doar după o carieră prolifică în stand Up comedy, ani petrecuți lângă Capatos la emisiunea lui și câștigarea America Express, ci și prin faptul că, mai nou, este jurat la iUmor. Chiar dacă este mereu cu zâmbetul pe buze, puțini sunt cei care știu că în spatele umorului său stă o copilărie atipică. Vedeta de la Antena 1 a avut o familie dezbinată și a fost crescut de către bunica sa, Aspasia.

În timpul show-ului de stand-up comedy „Poate exagerez. Poate”, comediantul a vorbit despre mama lui: „Maică-mea nu a avut noroc în viață, în sensul că nu a avut noroc în dragoste. Acum e la al șaptelea soț. Nici nu mai știu, nimeni nu mai ține numărătoarea. Apare unul nou – tăticu’!”, spunea el. Povestea este relativ adevărată, dacă este să ne gândim la ce declara în urmă cu câțiva ani, pe canapeaua lui Capatos.

Ce s-a întâmplat în familia lui Cătălin Bordea. Povestea părinților săi

Tatăl câștigătorului de la America Express ar fi putut fi un cântăreț bun, dar comportamentul său l-a tras în jos. Singura parte bună din aventura sa în lumea artistică a fost că a cunocut-o pe mama lui Cătălin Bordea.

„Tatăl meu se credea artist. Cânta melodii compuse de el. S-a ratat însă din cauza lui Adrian Păunescu. A mers la un spectacol al cenaclului „Flacăra”, unde a început să cânte melodii de-ale lui Păunescu. Acesta a început să recite peste interpretarea tatălui meu, iar atunci tatăl meu l-a înjurat pe maestrul Păunescu. L-a dat afară din spectacol şi s-a dus să cânte la nunţi, cumetrii, înmormântări.

A cunoscut-o pe mama la un astfel de eveniment”, povestea, la un moment dat, Bordea.

Cea care l-a adus pe lume pe actor avea doar 16 ani. Nu și-a dorit să fie mamă, dar n-a fost chip să avorteze. Pe vremea când avea doar doi ani, părinții lui Bordea s-au despărțit. Mama lui a plecat în străinătate pentru a câștiga mai mult și l-a lăsat în grija tatălui. Bărbatul l-a abandonat într-un autobuz și dus a fost. De atunci, a fost crescut de către bunica sa.

„Mama mea avea 16 ani. Nici n-a vrut să audă de mine, a dorit să avorteze, dar nu s-a întâmplat asta.

M-au crescut împreună până la 2 ani, când a fugit de-acasă. Mama l-a găsit şi m-a lăsat pe mine la el, că poate își regăsește instinctele de tată. N-a fost aşa.

La 12 ani, l-am regăsit. M-am întâlnit cu el o singură dată. Eu eram manelist, el rocker. Apoi, ne-am despărţit”, mai povestea el, în stilul caracteristic.

Despre mama sa: „Îi place să trăiască în permanență clipa îndrăgostelii”

După despărțirea de tatăl comediantului, a încercat mai multe relații și a reușit să-i facă lui Cătălin Bordea mai mulți frățiori. Nu s-a oprit asupra unui om pe care el să-l poată striga, într-adevăr, „tată”.

„Eu a trebuit să mă maturizez de la o vârstă foarte fragedă pentru că trebuia să am grijă şi de frăţiorii mei. Mama a avut mai multe relaţii. Îi plăcea să trăiască în permanenţă clipa îndrăgostelii”, spunea Bordea.

Așa cum a recunoscut artistul, în prezent, mama sa se confruntă cu grave probleme de sănătate:

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari.

Mama este panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

