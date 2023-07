Caz rarisim! Un elev din Copăceni picase cu 4.97 la Evaluarea Națională. Ireal ce notă a primit după contestație

Un elev din comuna Copăceni, județul Ilfov, a avut parte de un noroc ireal la contestațiile pentru Evaluarea Națională 2023. Absolventul de la școala gimnazială numărul 1 obținuse o medie de 4.97 care nu l-ar fi avantajat deloc în admiterea la liceu, fiind sub plafonul de 5. Dacă nu cerea o reevaluare a lucrării de la matematică, nu ar fi avut astăzi o bucurie atât de mare.

Pe data de 4 iulie, Ministerul Educației a postat rezultatele finale la Evaluarea Națională, de după contestații. Pe lista pentru județul Ilfov, este înscris un elev care a fost lovit de un noroc mai mare decât el. Povestea sa stă în felul următor: copilul luase 3.95 la Limba și literatura română și 6 fix la matematică. Astfel, media sa ar fi fost de 4.97. Neavând mare lucru de pierdut, a decis să depună contestație.

În urma contestației, absolventul de la Școala Gimnazială numărul 1 din Copăceni a reușit să primească la limba română 4 în loc de 3,95. Astfel, nota de 4 cu nota de 6 de la matematică l-au adus în situația în care media sa de admitere este de 5 fix.

Ce se întâmplă dacă ai media mai mică de 5 la Evaluarea Națională

În aceste condiții, elevii care au sub pragul acelei note ar urma să intre la școli profesionale. Este o nouă măsură luată, diferită de cea care s-a aplicat în anii trecuți. Până în anul școlar 2022-2023, elevii care luau sub nota 5 (cinci) aveau posibilitatea să aleagă un liceu pe care să îl urmeze. Începând cu acest an, autoritățile au stabilit noi reguli, iar această alegere nu mai poate fi îndeplinită de elev decât în situația în care sunt locuri libere rămase, unde media de admitere este destul de scăzută.

Câți elevi au reușit să obțină peste media 5, după contestații

Ministerul Educației a emis un comunicat prin care anunță faptul că au fost înregistrate 27.128 de contestații, dintre care: 18.465 la Limba și literatura română, 444 la Limba și literatura maternă și 8.218 la Matematică. Se pare că și în anul 2023, elevii s-au arătat nemulțumiți de corectura profesorilor și au decis să mai încerce o dată.

8,52% din numărul total de lucrări au fost recorectate, fapt care a dus la creșterea procentului celor care au obținut peste media 5 cu 0,20. Astfel, 291 de elevi au avut norocul de a fi „salvați” de contestații.

Dintre cei 154.115 de candidați la Evaluarea Națională, 36.317 de candidați (23,6%) au obținut medii sub 5 (cinci). Au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă 3 elevi, lucrările acestora fiind notate cu 1.

