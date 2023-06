Mihai Morar, un tată mândru. Ce note au obținut fiicele sale la Evaluarea Națională 2023

Pe data de 28 iunie, Mihai Moroar și-a lăudat fiicele pe rețelele de socializare. După ce a văzut notele la Evaluarea Națională 2023, prezentatorul de radio a făcut un mesaj emoționant pentru Maria și Cezara, gemenele sale de 15 ani. Fanii le-au felicitat imediat reușita.

Gemenele lui Mihai Morar au muncit enorm și au învățat pentru a ajunge la performanță. Maria și Cezara au reușit să-și facă tatăl mândru, obținând la Evaluarea Națională 2023 mediile 9,60 și 9,77. Cu așa reușită, era și greu să nu le laude părintele.

„Mândru de ele! Munca lor, cinstea lor, voința lor, credința lor. Și bucuria noastră nemărgintă. Nu-i fericire mai mare pentru un părinte decât să-și vadă copiii crescând mai buni decât el. Iar valoarea lor e mai mare decât Evaluarea! ❤️❤️”, a spus Mihai Morar pe Instagram.

În mai puțin de o oră de când a făcut postarea, a strâns mai bine de 12.000 de aprecieri, dar și sure de comentarii. Inclusiv Simona Gherghe și Amalia Enache le-au lăudat pe fetele prezentatorului de radio.

Mihai Morar are 3 copii

De mai bine de 16 ani, Mihai Morar are o căsnicie fericită cu Gabriela. Soția sa l-a făcut tatăl a trei fetițe superbe, Maria și Cezara, pe care le-a lăudat astăzi și Roua, mezina cate are doar 4 ani. În cadrul unui interviu, prezentatorul de radio și-a spus întreaga poveste de dragoste cu mama copiilor săi:

„Relația noastră a pornit de la glumele colegilor. Soția mea mi-a pus porecla Cocolino. Ei a început lumea să-i propună. Așa a început relația noastră. Nu eu am făcut primul pas, ea a făcut primul pas. Ea m-a invitat să vin la mare, eu îmi ratasem vacanța de vară.

Eu am refuzat și am vrut să mă duc acasă la ai mei. Apoi mi-a luat mie ceva să o conving să iasă cu mine. La un concert de vioară am fost. Când o femeie te cheamă la mare, te duci…nu te duci la mama. Eram în câteva luni și cununați, căsătoriți. De ziua ei am cerut-o în căsătorie. A fost o complicitate cu colegii mei de atunci. Era ziua ei, iar niște colegi din radio i-au făcut o surpriză de ziua ei, un weekend la un hotel.

Eu am luat inelul. Era prima zăpadă din iarna respectivă, ningea ca în povești, iar eu i-am oferit inelul. Am făcut în iunie 12 ani. E mult mai deșteaptă decât mine. Chiar dacă am puțin timp liber, eu nu sunt absent din viața familiei mele. Sunt zile în care se vorbește în casă și cuvintele trec pe lângă mine. Chiar dacă par așa cu capul în nori, cobor repede cu picioarele pe pământ”, spunea Mihai Morar, în urmă cu patru ani, pentru Viva.

