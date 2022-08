Caz revoltător la Arad. Tânără împinsă în fața mașinii de o persoană cu probleme

Cetățenii din Arad au avut parte de un șoc imens în momentul în care au descoperit că o persoană a fost agresată pe stradă, la câteva zile după ce Margherita de la Clejani a ajuns la spital din aceeași cauză. Și de această dată victima a fost o femeie care a ajuns aruncată în fața unei mașini din cauza unei persoane cu probleme psihice.

Tragediile se află la tot pasul, tocmai de aceea o tânără mămică din Arad a ținut să tragă un semnal de alarmă prin intermediul contului său de Facebook. Aceasta a povestit pe larg ce i s-a întâmplat în timp ce aștepta liniștită culoarea verde a semaforului.

Tânără din Arad, împinsă pe carosabil de o femeie cu probleme psihice

La puțin timp după ce românii au rămas șocați de povestea bărbatului din capitală care înțepa femeile pe stradă, un nou caz revoltător a atras atenția tuturor. O tânără din Arad povestește că se afla la semafor, moment în care o persoană necunoscută a împins-o de la spate în fața mașinilor care circulau pe carosabil. Norocul victimei a fost că cineva i-a sărit imediat în ajutor, înainte să aibă loc o adevărată tragedie.

Nemulțumită fiind de reacția celor din jur, dar și de faptul că poliția nu face nimic pentru a-i proteja pe cetățeni, tânăra a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare. Aceasta este fericită că nu se afla în prezența copilului său care s-ar fi putut speriat sau ar fi putut fi rănit.

„Unde ne îndreptăm Dumnezeule mare? Nici nu știi ce îți aduce ziua și momentul. Să aveți mare grijă la”doamna” din poză, care nu e în mințile! Stai liniștit la semafor și se trezește o nebună, care nu ar trebui să fie pe stradă, dar la noi până nu se întâmplă o tragedie nu ia nimeni atitudine, să te împingă în drum, când mașinile trec cu viteză. Cineva a avut grijă de mine și nu m-am trezit sub roțile vreunei mașini. Bine că nu a fost și copilul cu mine. Ce să mai zic de spiritul civic? Așa că ochii în 4, că nu știi de unde vin”, a scris tânăra într-o postare pe Facebook.

Cum au reacționat cei care au aflat povestea tinerei din Arad

După ce a urcat câteva fotografii cu cea care a împins-o în fața mașinii, tânăra a primit mai multe comentarii din partea oamenilor din oraș. Mulți dintre ei susțin că au fost și ei la un moment dat victimele persoanei cu probleme psihice și că nu au știut cum să reacționeze. O altă persoană susține că o cunoaște personal pe femeie și că duce o viață destul de grea, departe de copiii săi.

„Am întâlnit-o și eu de câteva ori în trafic, bate în geam la mașină”, „Și la mine a sărit într-o dimineață, m-am speriat maxim. Nu am știut cum să reacționez, m-am blocat”, „O cunosc. Este bolnavă săracă și nu are pe nimeni. Are copii foarte mulți dar, din păcate, nici unul nu este cu ea”, sunt doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor de pe Facebook.