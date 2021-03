Caz șocant în Vaslui. Un bărbat de 50 de ani a încercat să batjocorească o minoră de 13 ani

În Vaslui, oamenii legii s-au confruntat cu încă un caz de agresiune sexuală. Un bărbat de 50 de ani a fost reținut pentru 30 de zile, după ce a fost pus sub acuzație că a intenționat că agreseze sexual o minoră.

Un bărbat din Codăești, Vaslui, a fost retinut pentru 30 de zile. Potrivit informațiilor oferite de vremeanoua.ro, acesta este bănuit de săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală.

Sursa citată informează că, în data de 26 februarie, Dumitrașcu Vasilică Marius a batjocorit o copilă de numai 13 ani din sat și a atins-o în zonele intime.

Bărbatul a fost reținut pentru 30 de zile

Întoarsă acasă, minora nu le-a povestit părinților săi nimic decât abia pe 29 martie, atunci când aceștia, șocați de cele auzite, au alertat oamenii legii. Tot atunci, polițiștii l-au reținut pentru 30 de zile, mai informează sursa citată.

“Cod procedurã penalã admite propunerea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Vaslui (dosar u.p. 1472/P/2021). În baza art.202, art. 223 alin. 2 si art.233 Cod procedurã penalã dispune arestarea preventivã a inculpatului Dumitrascu Vasilicã-Marius, sub aspectul sãvârsirii infractiunii de agresiune sexualã, prev. si ped. de art.219 alin. 1, alin. 2 lit. c Cod penal, pe o duratã de 30 de zile, de la 30.03.2021 pânã la 28.04.2021, inclusiv. În baza art.230 Cod procedurã penalã, dispune emiterea de îndatã a mandatului de arestare preventivã a inculpatului . Respinge cererea inculpatului, prin apãrãtor, de luarea a unei alte mãsuri preventive mai putin severe în locul mãsurii arestãrii preventive, ca neîntemeiatã”, se arată în decizia instantei.

Sursă foto: Pixabay