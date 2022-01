Caz şocant la metrou. O femeie a fost agresată chiar sub ochii paznicului

O femeie a trecut prin clipe de groază într-un metrou la sfârşitul săptămânii trecute. Incidentul a avut loc în stația Mihai Bravu din Sectorul 3, iar victima a făcut o serie de declaraţii grave.

Femeia a povestit pe reţelele de socializare cum a fost hărțuită sexual de un necunoscut care a profitat de faptul că era singură. Aceasta a dorit să rămână sub protecţia anonimatului, iar pagina de Facebook, acolo unde a făcut mărturisirea oferă acest lucru celor care doresc să transmită un semnal de alarmă.

Femeia a fost agresată chiar sub ochii paznicului

Victima a povestit cum agresorul, care stătea pe scaunul din fața ei, a început să se uite insistent și a început să facă cu ochiul. La început tânăra a crezut că i se pare, însă după ce bărbatul a repetat gestul de mai multe ori aceasta a realizat ce se întâmplă, de fapt.

CITEŞTE ŞI: O TÂNĂRĂ DE 18 ANI DIN MEDGIDIA A TRECUT PRIN CLIPE DE GROAZĂ! FATA A FOST AGRESATĂ ÎN SCARA BLOCULUI

Femeia a încercat să ignore semnalele, însă bărbatul a devenit din ce în ce mai insistent. Acesta s-ar fi ridicat și a venit în fața tinerei, s-a uitat la harta de deasupra fetei, apoi s-a așezat lângă ea. În momentul în care femeia a vrut să se ridice de pe scaun, bărbatul a scos telefonul și a dat luminozitatea la maxim, moment în care i-a arătat o serie de poze obscene. În același timp, agresorul ciocănea cu degetul în ecranul telefonului pentru a-i atrage atenția.

„M-am ridicat și l-am întrebat dacă ii se pare okay ce face. Evident.. Nu mi-a răspuns.. Făcea semne cu mâna că nu aude ce zic. Moment în care am început să țip, să vorbesc despre felul în care femeile sunt victimele hărțuirii sexuale și ce impact are hărțuirea sexuală asupra lor/noastră și l-am și înjurat.. Pentru că da, eram super speriată și mai și spunea că sunt nebună, că inventez și că nu e adevărat ce spun (că nu mi-a arătat poză cu organul lui genital).”, se mai arată în postarea cu pricina.

Paznicul din vagon nu a avut nicio reacție, potrivit victimei

Tânăra relatează că nicio persoană din vagonul de metrou nu a reacționat în urma acestei scene, nici măcar paznicul, care a spus că ce se petrece în vagonul acesta nu e responsabilitatea lui.

„Nimeni nu a reacționat inițial. Povestea e mai lungă, au mai fost lucruri despre care o să vorbesc (cum ar fi faptul că paznicul din metrou nu a avut nicio reacție, ba chiar mi-a spus că vagonul în care s-a întâmplat incidentul nu este responsabilitatea lui, ci al altui coleg de-al dânsului).

Mulțumiri din suflet fetei (singura persoană care a reacționat) care a venit la mine și m-a întrebat dacă sunt bine, dacă am nevoie de ceva și care a coborât cu mine și s-a asigurat că individul nu coboară după mine (așa cum m-a și amenințat în momentul în care i-am făcut poză). Chiar apreciez. Lumea are nevoie de mai mulți oameni ca tine”, a mai povestit femeia.

Sursă foto: Arhivă Cancan