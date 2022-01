O tânără de 18 ani din Medgidia a trecut prin clipe de groază! Fata a fost agresată în scara blocului

O tânără de 18 ani din Medgidia a trecut prin clipe de groază în urmă cu câteva zile. Fata a fost urmărită de un indivit care i-a adresat cuvinte jignitoare. Mai mult, aceasta l-a acuzat pe bărbat de faptul că a încercat să o agreseze şi cu greu ar fi scăpat din mâinile acestuia.

Tânăra a mărturisit în cadrul unui interviu că nu va putea uita acest episod halucinant prea curând. Victima perversului sexual a povestit, cu lux de amănunte, episodul prin care a trecut.

Fata a dorit să facă publică povestea, sub anonimat, pentru a trage un semnal de alarmă pentru părinți, adolescente și autorități. Mai mult decât atât, tânăra a ţinut să precizeze faptul că acest caz nu este singurul, iar prin astfel de situaţii au trecut şi alte persoane.

”Era în jur de ora 12.30, ziua, în amiaza mare. Am mers până la magazinul de lângă blocul meu, sunt undeva la 200 de metri până acolo. Eram în pijamale, cu o geacă, nu eram îmbrăcată provocator… Individul m-a urmărit de când am ieșit din magazin. Nu mi-am dat seama imediat, pentru că nu am stat să mă uit în spatele meu. Am crezut că este un vecin… Avem interfon la bloc, chiar eu am deschis ușa, dar a rămas întredeschisă pentru că nu am stat s-o împing. Era lume în fața blocului, erau vecini… Am intrat în bloc, el după mine și m-a întrebat dacă vreau să-mi ofere sex oral. Nu l-am băgat în seamă, am vrut să urc scările și m-a bruscat, m-a tras foarte tare de mână. Atunci m-am întors și am văzut că se masturba. M-am speriat foarte tare, l-am împins cu piciorul și am alergat pe scări. Voia să alerge după mine pe scări și am țipat la el că sun la Poliție. Am ajuns la etajul doi și atunci m-am gândit că măcar să-l filmez. Am scos telefonul, i-am zis că-l filmez și nu a avut nici o reacție, nici o reținere să-și continue treaba. Și-a pus și a continuat, efectiv”, a spus tânăra, potrivit replicaonline.ro.

„Cazuri de genul sunt foarte multe”

Printr-un astfel de episod ar fi trecut şi o altă fată, prietenă cu victima: ”Chiar mi-a relatat o prietenă că i s-a întâmplat și ei, dar li s-a întâmplat mai multora. Și nu neapărat cu același bărbat. Însă cazuri de genul sunt foarte multe. Cât despre cazul de față, de bărbatul de față, am primit mesaje de la foste colege și chiar de la femei mai în vârstă, cum că el asta face de ceva timp, că se masturbează în public, chiar pe lângă școli. Am primit chiar dimineață (marți, 18 ianuarie – n.r.) un mesaj de la o fostă colegă că de trei ori l-a întâlnit pe respectivul și a urmărit-o și a întrebat-o, la fel, dacă vrea să-i facă sex oral…”, a spus tânăra.

În continuare, tânăra a mărturisit faptul că în aceeaşi zi a mers la poliţie şi a depus plângere. Tot ea a declarat că s-a gândit și la consiliere psihologică, însă, momentan consideră că poate să depăși momentul.

Cât despre bărbatul respectiv, victima a spus că e cunoscut în Medgidia, inclusiv de către Poliție. Ar avea familie, a fost plecat din localitate o perioadă, iar acum a revenit.

”La data de 9 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Medgidia au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie, cu privire la faptul că un bărbat ar fi făcut gesturi sexuale în fața sa, în timp ce s-ar fi aflat în scara unui bloc din municipiul Medgidia. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri”, au declarat, pentru sursa citată, reprezentanții IPJ Constanța.

