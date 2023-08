Caz uluitor în Prahova! Un medic a cusut maneta unei frâne de bicicletă în piciorul unui pacient

Un nou caz uluitor s-a produs în sistemul medical din țara noastră. Un bărbat a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută după ce a fost tratat la Spitalul Orășenesc din Urlați. După ce a suferit un accident de bicicletă, acesta a mers la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Aici, medicul care s-a ocupat de rana lui i-a cusut în picior maneta de frână de la bicicletă.

La câteva zile după cazul șocant produs la un spital din Urziceni, un nou incident incredibil s-a produs în sistemul medical din țara noastră. După ce a suferit un accident de bicicletă, Mădălin, în vârstă de 34 de ani, a ajuns la spitalul din Urlați. Aici a avut însă parte de o surpriză extrem de neplăcută din partea medicului care s-a ocupat de el.

Madălin Nica lucrează de trei ani în Olanda, iar luna trecută a venit acasă la părinți, în comuna Apostolache din județul Prahova. Într-o zi a ieșit să se plimbe cu bicicleta, dar la un moment dat a căzut și s-a rănit la coapsă. Mădălin a chemat salvarea, iar aceasta l-a dus la spitalul Orășenesc din Urlați. Aici a fost preluat de un medic care i-a făcut un antitetanos și i-a cusut rana. A doua zi el a revenit la spital dar rana sa nu arăta bine, ea umflându-se deja foarte mult. Medicul care l-a consultat i-a recomandat să pună gheață. Apoi, o dată la două zile Mădălin a mers la spital pentru a i se schimba pansamentul, iar pe data de 18 iulie i-au fost scoase firele.

„Medicul s-a uitat la rana de la picior, mi-a făcut un antitetanos, apoi m-a cusut și pansat. Mi-a spus să mă duc acasă și să revin a doua zi pentru schimbarea pansamentului. Când am ajuns acasă mă simțeam rău, iar prin pansament curgea sânge. Amețeam, nu puteam sta în picioare.

A doua zi am fost la spital, unde m-a văzut alt medic. Acesta mi-a schimbat pansamentul și mi-a spus că nu-i place umflătura din zona rănii și să pun gheață. Apoi, o dată la două zile am fost la spital să mă panseze, iar pe 18 iulie mi-au scos firele. Mi-au dat rețetă să cumpăr Nurofen și să iau antibiotic timp de 7 zile”, a povestit Mădălin, pentru Observatorul Prahovean.

În ciuda faptului că în mod normal rana trebuia să se fi vindecat deja, bărbatul încă resimțea dureri mari în acea zonă a piciorului. Pe data de 20 iulie, el s-a întors în Olanda, unde lucrează la un abator. Cum durerea devenise tot mai mare, iar piciorul i se umflase extrem de mult, Mădălin și-a anunțat angajatorul că are o problemă medicală. Românul a fost imediat trimis la o clinică din Herpen pentru a fi consultat. Aici a avut parte de o veste care l-a lăsat fără cuvinte. Medicii olandezi i-au explicat că are un fier de 8 centimetri în rana de la picior. Mai exact, medicul din Urlați îi uitase în picior maneta de la frâna bicicletei.

„Pe 28 iulie am fost la o clinică, în Herpen, localitatea cea mai apropiată de locul în care avem cazarea, iar când am urcat treptele pur și simplu a pleznit pielea din jurul cusăturii. Medicul care m-a consultat mi-a spus că am un obiect străin în picior și că trebuie să mă deschidă, cum se spune popular.

Mi-a făcut imediat anestezie locală, iar după ce m-a tăiat a scos un fier lung de vreo 8 cm. Era chiar mânerul de la frâna de mână de la bicicletă! Atât eu, cât și doctorul am fost șocați. Ne uitam la bucata de metal și nu ne venea să credem. Am stat cu acel corp străin în picior trei săptămâni”, a spus Mădălin.

