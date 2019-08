Ce a ajuns Ramona Gabor să facă pentru bani, în Dubai. Nu, nu este un banc

Ramona Gabor s-a stabilit, de aproximativ șapte ani, la Dubai. Mai vine foarte rar în România. Conform viva.ro, este un model respectat în zona arabă și, de curând, ar fi devenit chiar și expert în diamante.

“Recent am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice dimant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante.

De la formarea diamantului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante. În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”,a declarat Ramona Gabor.