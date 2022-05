Ce a ajuns să facă Irina Fodor pentru a prezenta America Express? Mulţi spun că Gina Pistol nu ar fi acceptat aşa ceva

Filmările show-ului „America Express” de la Antena 1 sunt pe cale să înceapă, luna aceasta. Din toamnă, telespectatorii se vor bucura de prezența noilor concurenți care vor participa în cadrul emisiunii. Irina Fodor (34 de ani) va fi cea care va prezenta parcursul competiției. Însă, ce a ajuns aceasta să facă pentru a prezenta emisiunea? Mulți spun că Gina Pistol nu ar fi acceptat așa ceva.

Noi concurenți, noi provocări! Filmările show-ului „America Express” sunt pe cale să înceapă luna aceasta, iar nouă perechi de vedete sunt pregătite să pășească într-o nouă aventură a vieții. „Drumul Aurului” promite celor 18 concurenți o nouă paletă de provocări. Concurenții vor trece probe de foc prin Mexic, Guatemala și Columbia.

Vezi și IRINA FODOR L-A PĂRĂSIT PE RĂZVAN! IMAGINI EMOŢIONANTE DE LA PLECAREA ÎN AMERICA EXPRESS, DE LA ANTENA 1

Ce a ajuns să facă Irina Fodor pentru a prezenta „America Express”?

Irina Fodor va prezenta și ediția acestui an. Însă, de data aceasta, „Asia Express” s-a transformat în „America Express”. Soția lui Răzvan Fodor pleacă peste hotare, pentru a aduce, alături de concurenți și întreaga echipă, paleta culturală din Mexic, Guatemala și Columbia. O singură echipă va avea șansa să câștige premiul cel mare în valoare de 30.000 de euro.

Irina Fodor se pregătește sârguincios de marea plecare în America. Mai mult decât atât, a mărturisit pe rețelele de socializare că a făcut și un curs de automachiaj, pentru a se descurca singură în emisiune, la filmări. Încă din anul 2021 a înțeles că trebuie să facă acest lucru. Cu alte cuvinte, există posibilitatea ca echipa Antenei 1, care pleacă la „America Express”, să nu dispună și de un make-up artist. Pe de altă parte, nu se cunoaște dacă Gina Pistol a fost pusă și ea în aceeași situație, atunci când filma „Asia Express”.

”Mă pregătesc intens pentru plecarea în America Express, am început deja să îmi fac bagajul, să mai rezolv din sarcinile casei pe termen lung și am mers și la un curs de automachiaj, ca să mă ajute u mici trucuri, căci, la fel ca și anul trecut, în proiectul acesta mă machiez singură și trebuie să fiu foarte organizată și să îmi meargă mânuțele repede, pentru că, așa cum știți, cursa începe foooarte devreme. Asta mi-a ieșit, sper să nu uit până plec, că mai am multe de pus în ordine”, spunea Irina Fodor pe Instagram.

Vezi și CÂND ÎNCEPE AMERICA EXPRESS 2022 – SEZONUL 5 AL SHOW-ULUI ASIA EXPRESS DE LA ANTENA 1

Nouă perechi sunt pregătite să plece într-o aventură departe de casă. Astfel că, cei care au acceptat provocarea „America Express” sunt: chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru; Puya și soția lui, Melinda; Andreea Antonescu și Andreea Bălan; Cătălin Bordea și Nelu Cortea; stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla; Jean Gavril și fratele lui, Dinu; cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh; gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar; Bianca Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul online și mama ei, Mihaela.

Sursă foto: captură video Youtube, Facebook