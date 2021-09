Ce a apărut lângă sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Petrică Cercel! Cei aflați la căpătâiul artistului au rămas uimiți

Sicriul cu trupul fără viață al lui Petrică Cercel este acum la cimitirul Ghencea din București, acolo unde astăzi va fi înmormântat artistul care a plecat la ceruri înainte de vreme, lăsând un gol imens în sufletele familiei și ale prietenilor. Apropiații săi au venir în număr mare pentru a-și aduce ultimele omagii. Mai mult, o coroană imensă de trandafiri roșii stă lângă curtea capelei, lângă sicriul în care se află trupul fără viață al artistului, potrivit Spynews.

Colegii de breaslă, șocați și îndurerați de moartea lui Petrică Cercel

Vestea morții lui Petrică Cercel a lovit ca un fulger pe toată lumea! Colegii de breaslă ai acestuia sunt în stare de șoc și extrem de îndurerați.

”Crede-mă că abia mai pot să vorbesc… Chiar nu am cuvinte să vă mai spun, ne-a lăsat fără cuvinte. Este un șoc foarte mare, acest om nu merita așa ceva, era un om foarte bun, în primul rând mare muzicant, am făcut atâtea hit-uri, atâtea melodii frumoase. Eu în momentul de față sunt foarte, foarte șocat, nu-mi vine să cred ceea ce se întâmplă. Noi am câștigat fiecare câte o pâine datorită melodiilor lui și datorită lui, l-am respectat foarte mult! Le doresc putere copiilor lui, să treacă peste așa ceva, abia vorbesc, mă și bâlbâi, sunt foarte șocat”, a spus Tzancă Uraganu.

”Prietenul meu, fratele meu…un om extraordinar. E un om foarte important pentru noi, pentru cei care îl cunoaștem și îl iubim. Speram până în ultimul moment că se va face bine și va merge la el acasă”, a spus Sorinel Puștiu.

„Dumnezeu să-L ierte pe prietenul și colegul nostru Petrică Cercel?! Condoleanțe familiei îndurerate!”, a scris Costel Biju.

Sursa foto: Arhiva Cancan