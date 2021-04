Ce a apărut pe internet după moartea Cătălinei Isopescu: „Lacrimile curg fără să le pot opri”

Imediat după aflarea morții lui Cătălinei Ispoescu, prietenii și rudele, inclusiv sora sa, au postat mesaje cutremurătoare despre această disparție subită la care nu aștepta nimeni.

Irina Ionescu Homoriceanu, una dintre cele mai bune prietene ale sale, a publicat un text extrem de emoționat prin care își exprima regretul.

„Cătălina avea o eleganță princiară, călca pe nori, gestul mâinii, postura corpului erau coborâte din cer. Avea forță în exprimare, dar tandrețe în gest. Am văzut-o în diferite show-uri de modă.

Am avut bucuria să lucrăm împreună, eu eram în echipa de producție a unui show electrizant, puternic, Jar, al Janinei Sârbu, show care a avut loc în Sala Tronului din Palatul Regal, ea era acel model ce făcea din haina pe care o purta o artă.

M-a izbit ca un baros vestea morții ei, iar lacrimile curg fără să le pot opri. Ioana Isopescu, condoleanțe! Drum în lumină, Catalina, am să te port cu eleganță în amintirile mele!”, a scris ea, pe Facebook.

Ce a scris sora Cătălinei Ispoescu

Și Ioana, sora Cătălinei, a publicat un mesaj care frânge orice inimă: „Cea mai frumoasă fată din lume / The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021

Dumnezeu s-o odihnească”, a scris Ioana.

Citește și: A murit Cătălina Isopescu, fiica fostului prezentator TV Emanuel Isopescu