Ce a avut Gina Pistol de îndurat în primul an de relație cu Smiley: „M-a atacat psihologic”

De mai bine de șapte ani, Gina Pistol și Smiley formează un cuplu. Cei doi au reușit să construiască împreună o familie fericită, iar micuța Josephine a completat, perfect, tabloul. Inițial, cei doi și-au ținut relația departe de ochii curioșilor, însă, în ultimii ani au început să fie mai transparenți. Recent, Gina Pistol a vorbit despre începuturile relației și a dat câteva detalii din casă.

Gina Pistol și Smiley par să fie făcuți unul pentru altul, însă, începutul relației nu a fost tocmai ușor. Cei doi au început cu pași mici, iar vedeta Antena 1 a avut nevoie de multă răbdare. Acești sunt firi diferite, ea extrovertă, el, un tip introvertit, iar la început de relație s-au bătut cap în cap. Gina Pistol a mărturisit că prin Smiley, Universul a vrut să o învețe lecția răbdării. Blonda a trebuit să se tempereze și să încerce să meargă în ritmul partenerului său, chiar dacă i s-a părut extrem de greu.

Deși la început i se părea imposibil, Gina Pistol a rezistat, a învățat să aibă răbdare, iar acum nu regretă nimic. Este sigură că și-a găsit sufletul pereche și este cât se poate de fericită.

„Mi-a luat ceva timp. Deci, m-a atacat psihologic Andrei, în primul an de relație. Andrei este un om foarte mișto, dar e un pic mai introvertit. Foarte greu te lasă să intri în sufletul lui, iar îi spuneam… Cred că universul mi te-a trimis ca să învăț lecția răbdării, pe care nu o aveam deloc. Eu cred că eram acolo în sufletul lui, dar a vrut să-mi arate […].

La începutul relației, când nu aveam eu răbdare, pentru că eu trebuia să știu clar care e următorul pas, așa funcționam eu ca om, era ceva care-mi spunea, ai răbdare! Și acum, uitându-mă în urmă, înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Andrei e fix omul acela de care eu aveam nevoie. Acum îmi vine să plâng”, a declarat Gina Pistol în cadrul unui podcast.

Gina Pistol și Smiley, prima întâlnire

Prima întâlnire dintre Gina Pistol și Smiley a fost una atipică și a avut ca pretext etalarea calităților de gospodină ale blondinei. L-a invitat pe cântăreț la ea acasă și i-a gătit gomboți. Preparatul a avut mare succes, iar Smiley s-a declarat cucerit. După această întâlnire au urmat și altele, iar povestea de dragoste a început să se lege.

„Noi vorbeam așa… ne recomandam filme, una alta, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de meme-uri din astea funny, bancuri și-l făceam să râdă. Așa l-am agățat. Eram cu o prietenă la pensiunea părinților ei și m-a întrebat ce fac. I-am trimis o poză cu un gomboț, nu cu doi, cu unul. Vrei să-ți fac? Când mă întorc în Bucureși îți fac?

I-am făcut gomboți. A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treabă la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele lui Depeche Mode pe Youtube și mâncam gomboți. Am stat vreo 3 ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia”, a mai spus Gina Pistol.

