Ce a decis Roxana Vancea să facă la doar două luni de când a născut: ”Nu pot sta degeaba”

Roxana Vancea este una dintre cel mai proaspete mămici din showbiz-ul românesc. Fosta asistentă TV a născut în luna noiembrie a anului acesta și este extrem de fericită cu familia pe care și-a întemeiat-o alături de Dragoș Paiu. Ce decizie incredibilă a luat vedeta în urmă cu puțin timp?

Roxana Vancea are împreună cu Dragoș Paiu, soțul ei, un băiețel perfect sănătos. Roxana și Dragoș s-au căsătorit civil în anul 2019, însă din cauza pandemiei nu au reușit să facă și nunta religioasă. Cei doi cresc acum doi băieți, deoarece Dragoș mai are un copil, pe nume Milan, dintr-o relație anterioară.

Roxana Vancea: ”Din ianuarie-februarie o să mă întorc la sală”

Deși frumoasa brunetă a născut pe data de 17 noiembrie, la nici două luni, Roxana este decisă să se întoarcă la muncă, la sala de fitness unde este instructor. Înainte de a lua această hotărâre, ea a găsit soluția ca bebelușul său să primească în continuare laptele matern, și în lipsa sa.

”Din ianuarie-februarie o să mă întorc la sală. Am fetele programate doar dimineață, o să le mut pe toate să facem antrenamentele pe parcursul a trei ore, ca să-i pot lăsa mamei pentru bebe doar laptele pentru o masă. Nu pot sta degeaba, plus că fetele mă cheamă, abia mă așteaptă”, a declarat Roxana Vancea pentru impact.ro.

Cum a dat jos kilogramele în plus luate în timpul sarcinii?

Instructoarea de fitness a spus care este secretul unei siluete suple, imediat după naștere. Roxana este mândră de faptul că a reușit să dea jos imediat cele doar cinci kilograme luate în sarcină. Cum a reușit?

”M-am cântărit și am 47 de kilograme, fix cât am avut înainte să rămân însărcinată. Am mâncat normal în timpul sarcinii, am renunțat doar la dulciuri. A doua zi după ce am născut, dădusem 4 kilograme jos și apoi încă unul. Dar fără vreo dietă pentru că mănânc foarte mult pentru că alăptez și nu pot ține diete”, ne-a mai spus fosta asistentă TV.

De asemenea, vedeta nu a ascuns nici faptul că s-a apucat de sport la doar zece zile de când a născut.

”Am făcut sport după zece zile, acasă la mine, fac chiar acum abdomene, ieri picioare, mâine brațe. Am niște săculeți de picioare și câteva gantere, fac exerciții cu greutatea corpului, la saltea”, a mai declarat aceasta.

