Ce a făcut Carmen Minune înainte de a se despărți de iubit

Carmen Simionescu, fata celebrului manelist Adrian Minune, s-a despărțit de iubitul ei, iar anunțul a fost făcut chiar de artistă. Dar ce a făcut ea în această vară, cu puțin timp înainte de a pune punct relației cu Bogdan Daragiu?

Se vorbea deja de nuntă, dar anunțul făcut de fata lui Minune a risipit totul. Deși, vara acesata, cei doi s-au comportat ca veritabili îndrăgostiți. Ei au vizitat Roma, Cannes-ul, Monaco, Nice, Doha din Qatar, China si SUA.

Mesajul artistei, în care anunță despărțirea

Carmen Minune, Karmen, pe numele de scenă, a postat miercuri următorul mesaj, pe rețeaua de socializare:

“Cu 2 ani in urma am inceput o frumoasa relatie cu Bogdan, insa astazi mergem pe drumuri diferite. A fost o decizie comuna si am vrut sa aflati de la mine personal. Multumesc ca ai luat parte la calatoria mea. Au fost 2 ani plini de bucurii si momente frumoase. De azi incepem un nou capitol”, a scris fata celebrului manelist.