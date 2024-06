Ce a făcut Daniela Crudu după ce a devenit mămică pentru a doua oară. A intrat în revizie, iar CANCAN.RO a prins-o “în flagrant”!

Daniela Crudu arată mai bine ca niciodată, deși a trecut, deja, prin două sarcini. În urmă cu doar câteva săptămâni, ex-asistenta TV a născut un băiețel, iar zilele trecute și-a expus cu mândrie formele în public. Cum arată, în prezent, bruneta? A intrat în revizie, iar CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă în exclusivitate.

Silueta Danielei Crudu este impecabilă, semn că a avut grijă să se alimenteze sănătos și să nu acumuleze prea multe kilograme pe durata ultimei sarcini. Cu siguranță a ținut cont de sfaturile medicilor, iar rezultatul este elocvent. Fosta asistentă a lui Dan Capatos are un fizic de nota 10 care o menține, în continuare, în topul divelor din showbiz.

Revizie la un salon de lux din Capitală

Recent, CANCAN.RO a întâlnit-o în zona Lacul Tei din Capitală. După ce a coborât din super-bolidul pe care îl conduce, s-a îndreptat spre un salon renumit pentru câteva “retușuri”, semn clar că are, în continuare, maximă grijă de propria imagine. Potrivit surselor, a trecut printr-o sesiune de epilat, după care și-ar fi “ajustat” corespunzător și buzele.

O revizie ca la carte pe care suntem convinși că Daniela Crudu o planificase din timp. Ex-asistenta TV a fost relaxată și a apărut în public îmbrăcată cu o rochiță care i-a scos în evidență formele apetisante. Câteva zeci de minute a petrecut sexy-bruneta în respectivul salon, iar la plecare a fost super încântată de treaba pe care au făcut-o angajații pe mâna cărora s-a lăsat.

Un lucru este cert: Daniela Crudu a “înflorit”, fără discuție, de când a devenit mămică pentru a doua oară, iar imaginile realizate de CANCAN.RO reprezintă dovada de netăgăduit.

Daniela Crudu: “Nu eram ok, sufletul meu era varză!”

Daniela Crudu se bucură de una dintre cele mai minunate etape din viața sa. Anul trecut a devenit mamă a unei fetițe, iar în urmă cu doar câteva săptămâni a dat naștere unui băiețel. Micuțul a primit un nume cu totul special, Dominic.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos mai are o fetiță, Daiana Maria, care s-a născut pe 1 mai 2023. Atunci, Daniela Crudu a avut o naștere prematură.

“Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi. E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță”, a declarat, la momentul respectiv, Daniela Crudu.

