Ce a făcut Ioana Tufaru în ziua în care regretata ei mamă, Anda Călugăreanu, ar fi împlinit 75 de ani

Pe 24 octombrie, Anda Călugăreanu ar fi împlinit vârsta de 75 de ani. Au trecut 30 de ani de când și-a pierdut mama, însă… Ioana Tufaru suferă și acum.

Ioana Tufaru nu a trecut peste pierderea celei mai dragi ființe din viața ei. Dorul de mama ei o macină și singurele lucruri care o mai alină pe Ioana Tufaru sunt amintirile și fotografiile. În fiecare an, pe 24 octombrie, de ziua de naștere a mamei sale, Ioana Tufaru face pachete cu mâncare pe care le împarte la cimitir și se duce cu flori și lumânări la mormântul Andei Călugăreanu.

”De ziua mamei, strâng la piept pozele cu noi, în care eram fericite, am zeci de fotografii. Mi-e atât de dor de ea! Din păcate, nu am și alte lucruri care i-au aparținut, pentru că m-am tot mutat, cu casa, de colo-colo, și s-au risipit. În fiecare an, de ziua ei de naștere, împart pachete cu mâncare și merg la cimitir, ca să aprind lumânări și să îi duc flori”, a declarat Ioana Tufaru pentru Playtech.

Pandemia a afectat-o grav

Pandemia de coronavirus a afectat-o grav pe Ioana Tufaru. Pentru că nu a mai avut un loc de muncă, fiica Andei Călugăreanu s-a descurcat greu cu banii. Ioana are un ajutor de la stat de 700 de lei, lunar, iar soțul ei câștigă foarte puțin.

Din fericire îi revin toate drepturile de autor ale mamei sale, dar și o parte dintre drepturile de autor ale actorului Dan Tufaru, tatăl ei. Nu este o sumă foarte mare, dar este de-ajuns ca să-și întrețină familia.

”Primesc drepturile de autor în două tranșe, nu sunt sume foarte mari, dar sunt bune, mă ajută. Valoarea este în jur de maximum 1.000 de lei anual. Din ei îmbrac copilul, mai plătim treburile casei”, a mai spus fiica Andei Călugăreanu.