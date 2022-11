Ce a făcut Miriam Ciobanu înainte cu o oră de a fi ucisă pe o şosea din Italia: ”Sper doar să nu fi suferit”

Marți dimineață, chiar după noaptea de Halloween, Miriam Ciobanu, o tânără româncă, în vârstă de 22 de ani, a fost spulberată de către un șofer beat și drogat în zona Treviso, Italia. Tatăl fetei și fratele iubitului ei au făcut o serie de declarații șocante despre ultima oră în care a mai trăit Miriam.

Miriam Ciobanu se întorcea spre casă, după o ceartă cu iubitul ei, iar în momentul în care a fost ucisă ea se afla pe Drumul Provincial 20, între Paderno del Grappa și Oné di Fonte. Acolo, un Audi A3 alb care circula cu viteză mare, a lovit-o mortal. La volan se afla Alessandro Giovanardi, 23 de ani, din San Zenone. Băiatul era beat și drogat și a fost arestat sub suspiciunea de crimă rutieră.

Vizibil afectat de tragedia ce a avut loc în noaptea de Halloween, Luca Dal Bello, fratele lui Tommaso, iubitul Miriam Ciobanu, a vorbit despre ultimele ore din viața fetei, despre acele momente care ar fi putut schimba totul, dacă ea s-ar fi urcat cu el în mașină.

Ce s-a întâmplat în casa iubitului lui Miriam, înainte de a pleca la drum sigură

În casa din Paderno del Grappa, în care tânărul locuiește împreună cu fratele și mama lui, Luca reia orele dinaintea accidentului, când fata a plecat după o ceartă din motive de gelozie și au urmat-o în mașină pentru o perioadă, încercând să o facă să se întoarcă.

”Nu pleca la ora asta, e aia în care sunt nebuni pe stradă”, i-ar fi spus Luca tinerei, chiar înainte cu puțin timp să fie spulberată de mașină, scrie Il Gazzettino.

Mai mult, iubitul româncei ar fi acum în stare de șoc și va primi îngrijiri medicale din partea unui psihiatru. Fratele băiatului a mai declarat că familia lui se teme de impactul pe care această tragedie îl va avea asupra vieții lui Tommaso.

”Ne temem de răzbunare, după ce s-a răspândit zvonul că fratele meu a dat-o afară, ceea ce nu este absolut adevărat. Am instalat un sistem de alarmă și acum doarme cu mine. Este în stare de șoc, nu vorbește și este închis în sine: suntem îngrijorați, atât de mult încât apelăm la un psihiatru”, a mai declarat tânărul pentru aceeași publicație.

Ce a făcut Miriam cu o oră înainte de a fi ucisă

Sfâșiat de durere, tatăl lui Miriam, Jon ”Giovanni” Ciobanu, a declarat că fiica lui l-a sunat chiar cu o oră înainte să se întâmple teribilul accident.

”Nu am auzit telefonul sunând. Vorbisem cu ea chiar înainte de miezul nopții, îmi spusese că pleacă de la pizzerie și că va merge acasă la o prietenă, unde va petrece noaptea. Mi-a spus că se va întoarce a doua zi, la prânz.

I-am spus să fie atentă, ca întotdeauna, și apoi am adormit. Ea știa că mă poate suna oricând și pentru orice. Eram foarte apropiați, avea încredere în mine. Dar am văzut doar apelul de la ora 3 dimineața. Nu am auzit telefonul sunând, voi trăi veșnic cu această remușcare. Sper măcar că fiica mea nu a avut timp să sufere. Nu există cuvinte pentru a ne descrie durerea”, a declarat cel care i-a dat viață româncei.

