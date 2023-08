Ce a făcut taximetristul Constantin din Botoșani, după ce s-a trezit cu 40.000 de euro, într-o sacoșă de rafie uitată pe bancheta din spate a mașinii

Constantin din Botoșani a ajuns, zilele acestea, cunoscut de o țară întreagă pentru fapta sa. Taximetristul a găsit, după o cursă, o pungă cu 40.000 de euro, iar felul în care a procedat este o adevărată lecție de moralitate.

Taximetristul a luat un bărbat de 80 de ani, în luna iulie, într-o cursă scurtă. Clientul a fost corect în ceea ce privește plata și a avut un comportament ireproșabil, însă, grăbit, probabil, a uitat în mașină o sacoșă cu foarte mulți bani.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că poate mă așteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat”, spune Constantin.

Ce a făcut taximetristul când a văzut sacoșa cu bani

Imediat a sunat la dispecer și a fost sfătuit să meargă la poliție în caz că proprietarul banilor nu se întoarce. Bătrânul a constatat rapid că îi lipsesc banii și a avut norocul de a-l găsi pe Constantin chiar în locul în care îl lăsase. Astfel, și-a primit înapoi cei 40.000 de euro.

„Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu în spate”, a adăugat bărbatul.

Lecția dată de Constantin din Botoșani

Bărbatul a recunoscut că a mai găsit, în decursul anilor, telefoane și alte obiecte, dar le-a înapoiat de grabă. Taximetristul spune că este un om credincios și nu poate să oprească un lucru care nu-i aparține.

„Bani nu am mai găsit. Telefoane. Chiar după ce am dus banii, am avut o familie, veneau din pelerinaj și au uitat un telefon. Eu nu l-am văzut, că acum după ce coboară, eu mă uit. L-am pus acolo și am așteptat să sune. Am anunțat la dispecerat, avea parolă, nu puteam umbla eu la el. A sunat cineva până la urmă, era nevastă-sa și a spus ce telefon au.

Ce să păstrez dacă nu e al meu lucrul? Eu mai mult pierd, mai merg și eu la Biserică, și soția merge, suntem totuși… nu se opresc lucrurile. Dacă ai oprit azi un lucru, mâine pierzi mai mult”, a spus Constantin pentru publicația Botoșăneanul.

