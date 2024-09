Ce a găsit Cristina Șișcanu într-un calamar, în timp ce îl curăța: „E normal să fie așa? Ce e asta?”

Cristina Șișcanu este o soție și o mămică responsabilă, iar adesea gătește pentru cei dragi ei. La fel a făcut și recent, însă a avut parte de o mare surpriză atunci când a vrut să pregătească o rețetă cu calamari. Pentru că și-a dorit ca totul să fie cât mai proaspăt și gustos, vedeta a cumpărat calamri proaspeți, însă nu se aștepta să se confrunte cu așa ceva.

Cristina Șișcanu este o gospodină excelentă și nu se dă în spate atunci când vine vorba să gătească pentru familia sa. Șatena este as în bucătărie, însă uneori mai are parte și de surprize, așa cum s-a întâmplat și recent. Aceasta a fost șocată de ce a putut să găsească într-un calamar.

Așa cum spuneam, recent, Cristina Șișcanu și-a dorit să gătească un preparat cu calamari pentru familia sa. Partenera lui Mădălin Ionescu și-a dat toată silința și chiar a cumpărat calamri proaspeți pe care i-a curățat chiar ea. Însă, în timp ce făcea această treabă a fost luată prin surprindere.

Mai exact, vedeta curăța calamari, când în unul din ei a găsit ceva ce i s-a părut bizar. Înăuntrul calamarului, aceasta a găsit câțiva peștișori, iar această întâmplare a dat-o puțin peste cap. Mai exact, Cristinei Șișcanu i s-a făcut milă de micuții peștișori și a concluzionat. Șatena se lasă de acest „sport” și le-a mărturisit fanilor ei din mediul online că nu va mai cumpăra niciodată calamari proaspeți.

Vara numai ce s-a încheiat, iar Cristina Șișcanu a avut grijă ca silueta ei să arate perfect în această perioadă și intenționează să facă același lucru și în continuare. Pe parcursul sezonului cald, vedeta a renunțat la preparatele grele, menținându-și silueta numai cu salate.

„Doar salate în această perioadă! Iată cum am preparat-o pe aceasta de azi! Conține salată verde, ton, castravete, roșii și ou. Atât. Am pus ton care are cu 60% mai puțin ulei, am luat așa ca să nu mai pun ulei în salată, pun doar lămâie.

Și mă duc puțin pe terasă și savurez. I-am dat și soțului. Vrea și Leuțul! (…) Pentru a scăpa de kilogramele în plus până merg în vacanța mai pregătesc supă cremă de legume”, spune Cristiana Șișcanu.