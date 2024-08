Cristina Șișcanu a comis-o grav: „Se ia sânul mamei și se suge”. Tone de HATE primite instant: „Ridicolă pentru audiențe”

Cristina Șișcanu se află printre cele mai active vedete de pe rețelele de socializare. Partenera de viață a lui Mădălin Ionescu împărtășește gânduri, recomandări și le arată urmăritorilor săi activitățile pe care le face. Desigur, le împărtășește și experiențele pe care le trăiește în vacanță sau în cadrul anumitor evenimente. De data aceasta, prezentatoarea TV le-a arătat urmăritorilor săi noua experiență la care a luat parte. A mers într-un restaurant, acolo unde a servit un fel de mâncare care a creat controversă în mediul online. O parte dintre prietenii virtuali s-au arătat revoltați de modul în care se consumă respectivul preparat, spunând că ar fi „ridicolă”. Iată detaliile mai jos.

În spațiul online, Cristina Șișcanu își ține la curent urmăritorii cu noutățile din viața personală și cea profesională. De-a lungul timpului, prezentatoarea TV a împărtășit recomandări, gânduri și impresii asupra anumitor aspecte. Desigur, le-a arătat prietenilor virtuali cum și-a petrecut diverse vacanțe alături de familia ei, dar și ce fel de experiențe, bune sau rele, a trăit. De data aceasta, partenera de viață a lui Mădălin Ionescu le-a arătat urmăritorilor săi noua experiență culinară la care a luat parte. E cu totul specială și s-a desfășurat în cadrul unui restaurant din Grecia. Cei doi au luat parte la o cină gourmet, iar imaginile încărcate în spațiul public au împărțit urmăritorii în două tabere.

Pe rețelele de socializare, prezentatoarea TV le-a arătat prietenilor virtuali un fel de mâncare mai puțin regăsit în restaurante. Se numește „mother breast with hay infused milk” (n.r. „sânul mamei cu lapte infuzat”). Cei doi au primit în farfurii două forme în care se află lapte. Pentru a ingera conținutul, clientul aflat în restaurant trebuie să îl soarbă. Prezentatoarea TV a explicat și exemplificat modul în care trebuie consumat acest fel de mâncare. Cei doi îndrăgostiți nu s-ar fi așteptat la o asemenea experiență culinară.

„Acesta a fost primul fel de mâncare, practic. Am supt laptele din acest sân. Așa se face. Se ia „sânul mamei” și se suge. E lapte, dar e un lapte cu gust deosebit. Mădălin zice că nu e genul de mâncare la care ne așteptam. Baby, dar este fin, așa… Eu am fost alăptată 1 an, tu?”, spune Cristina Șișcanu în timp ce se filmează savurând „sânul mamei”.

Experiența culinară a celor doi, însă, nu a fost pe gustul tuturor. În spațiul public, Cristina Șișcanu a fost aspru criticată pentru videoclipul pe care l-a postat pe contul personal. Unii dintre utilizatori au considerat că ar fi „ridicolă”.

„Chiar ești ridicolă, din orice punct de vedere pe care ai fi vrut să îl trimiți!! Am încetat să te urmăresc, însă din ce în ce dai spre ridicol pentru audiență! Nu pot să mă inspir de la tine! Nu!! Așa nu! So you are ‘OUT’!”, „Nu se pretează pentru o doamnă să facă așa ceva😂”, „Te urmăresc cu drag, dar asta este un pic penibil ca experiență! Pace, fiecare face ce vrea😅”, sunt o parte din comentarii.