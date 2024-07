Mădălin Ionescu, șocat de prețul unei pizza în Toscana, Italia. În România, una costă 70 de lei

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu s-au bucurat de un concediu de vis, după multă muncă pe micile ecrane. Și-au luat o vacanță prin Europa și au vizitat mai multe locuri frumoase. Prezentatorul de televiziune a rămas, însă, cu un gust amar atunci când a realizat că peste hotare, la unele restaurante și supermarketuri, sunt prețuri mai mici decât în România. Moderatorul TV a rămas șocat atunci când a văzut cât l-a costat o pizza în Italia și cât a fost la noi.

Mădălin Ionescu și-a luat zborul în Italia, alături de Cristina Șișcanu, Filip și Petra. Aceștia au petrecut o vacanță de vis peste hotare și s-au bucurat de un concediu petrecut în familie. Doar că, prezentatorul TV a rămas cu un gust amar când a văzut că prețurile erau mai mici în străinătate decât la noi. Acesta a făcut o comparație, care i-a pus pe mulți pe gânduri.

CITEȘTE ȘI: CRISTINA ȘIȘANU, IMPLICATĂ ÎNTR-UN NOU SCANDAL. DE LA CE A PORNIT TOTUL: „EȘTI EGOISTA, MAI SCOATE BANI”

”Prieteni, am stat o lună în afara țării, după cum știți, am fost în concediu cu familia. Am avut timp în felul ăsta să fac comparații între prețurile din Vest și cele din țară pe diverse categorii de produse, servicii comerciale, etc. Pot să vă spun cu mâna pe inimă, și lucrul asta poate fi confirmat de aproape orice român care locuiește în afară dar mai are legături cu țara, că inclusiv în Franța, pe Coasta de Azur, la supermarket, prețurile sunt mai mici decât în România. Nu este niciun fel de exagerare”, și-a început postarea Mădălin Ionescu.