Ce a găsit Gheorghe Ion din Iași într-o sticlă de lapte pe care a cumpărat-o din supermarket, de la raionul cu reduceri

Gheorghe Ion din Iași a mers la un supermarket, pentru a achiziționa lapte. Bărbatul a cumpărat o sticlă de la raionul cu reduceri, însă când a ajuns acasă și a vrut să consume din el, a rămas fără cuvinte. Ce a găsit în interiorul recipientului?

Weekendul trecut, Gheorghe Ion din Iași a mers la o persoană din piața Chirilă, din zona Tătărași, pentru a achiziționa lapte proaspăt.

După ce a intrat în supermarket, Gheorghe Ion s-a îndreptat spre raionul cu reduceri și a luat una dintre sticlele care se aflau acolo. A verificat termenul de valabilitatea și apoi a mers să plătească produsul la casă. Vânzătorul susține că laptele a fost muls chiar în dimineața zilei respective, fapt pentru care ar fi trebuit să fie absolut proaspăt.

Un bărbat a avut o surpriză neplăcută, după ce a cumpărat o sticlă de lapte dintr-un supermarket

În momentul în care a ajuns acasă și l-a desfăcut, a avut parte de o surpriză neplăcută. Chiar dacă laptele aparține unui brand foarte cunoscut pe piață, iar produsele au fost depozitate potrivit reglementărilor, în frigiderele comerciale, totuși a găsit laptele alterat.

„Pot fi mai multe cauze, există posibilitatea ca produsul să nu fie transportat în condițiile normale. Vom trimite un echipaj la fața locului pentru a face o verificare, vom examina inclusiv lotul produsului. Suntem întotdeauna prompți în legătură cu sesizările pe care le primim”, declară Gabriel Ciobanu, directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Iași.

Mai mult decât atât, Ion Gheorghe susține că laptepe s-a „brânzit” in scurt timp: „Laptele a fost încălzit și s-a brânzit. Am dat un pic de pe marginea paharului ca să se observe mai bine. Asta se întâmplă dacă este expirat sau dacă nu este transportat/păstrat în condiții optime (frigider)”.

O femeie a fost în aceeași situație

O femeie din Iași, care a cumpărat același produs din același magazin, susține că se află în aceeași situație. Mihaela a pus laptele la fiert și s-a „brânzit” imediat.

„A spus că e proaspăt, chiar dacă era acru – se brânzește la fiert, dar ăsta conținea ceva, se întindea. Nici nu l-am fiert, numai cât am pus oala pe aragaz la foc mic și când am amestecat se întindea. Cu siguranță avea ceva în el. Nu am pățit niciodată așa ceva. Menționez că eu cumpăr des lapte de la piață”, declară Mihaela, femeia păgubită.

Sursă foto: bzi.ro