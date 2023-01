Ce a găsit o clientă într-un cheeseburger de la McDonalds: „Este dezgustător!”

O femeie a avut parte de o surpriză neplăcută, după ce și-a cumpărat un simplu cheeseburger de la McDonald’s. Helena Green a postat imaginile dezgustătoare pe rețelele de socializare. De asemenea, femeia a depus o plângere oficială la McDonald’s.

Helena Green, împreună cu soțul și fiica sa, din Queniborough, Leicestershire, a oprit într-o zi la restaurantul din apropiere pentru a lua masa, înainte de a pleca la rudele sale dintr-un alt oraș.

Familia a dat comandă de 20 de nuggets de pui și un cheeseburger, apoi, cei trei au oprit într-un parc pentru a mânca în liniște.

În timp ce luau masa, Helena s-a întors să o verifice pe fiica lor în vârstă de doi ani, care stătea în spatele mașinii. În momentul în care s-a întors și a privit sendvișul pe care îl avea în mână a observat că aluatul era plin de mucegai.

„Când m-am întors, am putut vedea ceva albastru ca cerul. Am ridicat jumătatea de sus a chiflei și am fost atât de dezgustată. Mușcasem deja burgerul și eram convinsă că trebuie să fi mâncat o parte din el. Mi s-a făcut rău la scurt timp după aceea”, a povestit femeia.

Helena a depus plângere

Îngrozită de ceea ce i se întâmplase, Helena a pus burgerul într-o pungă cu fermoar, iar apoi a făcut o plângere oficială la McDonald’s. Mai mult, ea susține că burgerul este încă în aceeași stare și nu s-a descompus.

„Hamburgerul arată exact la fel. Este groaznic. Nici măcar nu s-a descompus. Mi-au oferit niște vouchere în semn de bunăvoință, dar mi s-a părut jignitor”, a mai povestit Helena.