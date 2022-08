Dacă ați mers măcar o dată în stațiunea Costinești, de la malul Mării Negre, atunci, cu siguranță, ați observat celebra epavă a navei „Evangelia”. Vasul se află într-o continuă stare de degradare, dar persoanele curioase se aventurează încă în larg, pentru a-i vedea rămășițele.

Din păcate, însă, fosta navă grecească din nordul stațiunii este din ce în ce mai ruginită, zăcând în apele Mării Negre încă din 1968.

După ce nava „Evangelia” a eșuat, la un kilometru și jumătate de mal, la data de 15 octombrie 1968, epava a devenit una dintre principalele atracții ale stațiunii Costinești.

Există chiar și un proiect care prevede refacerea structurii de rezistență a vasului, renovarea, cosmetizarea și amenajarea lui ca punct turistic. Dar, până atunci, doar vietățile marine și aventurierii îl vizitează.

De menționat că nava are peste 131 de metri lungime, peste 17 metri lățime și 4 metri lățime.

„Stațiunea Tineretului”, reper turistic

Inițial, după ce “Evangelia” a eșuat în apropiere de țărmul nostru, s-a încercat recuperarea ei. Însă, din cauza costurilor mult prea mari, decizia finală a fost de abandonare a lucrărilor. Ulterior, nava a intrat în patrimoniul statului român.

De-a lungul timpului, atât turiști români, cât și străini au organizat adevărate expediții printre ruinele navei „Evangelia”, pentru a privi de aproape bucata de istorie care sălășluiește în apele Mării Negre.

Costinești – sau „Stațiunea Tineretului”, așa cum mai este numită – a început să se dezvolte în perioada comunistă și, încetul cu încetul, prin modernizarea unor hoteluri vechi și construcția unora noi, a devenit un important punct de reper turistic pe litoralul românesc.

Dincolo de asta, însă, stațiunea Costinești are o istorie îndelungată, așezarea apărând chiar pe vechea vatră a unei mici colonii greșești numită Parthenopolis. În Evul Mediu, Costineștiul de azi era cunoscut sub numele de Mangea Punar (n.red. – Ospățul Puțului), iar anii ’60 apărea pe hărți sub numele de Libertatea. (Vezi mai multe AICI)