Ce a pățit această româncă din Bacău, după ce s-a convertit la Islam și și-a schimbat numele în Qadira Ahmed

Născută și crescută în Bacău, într-o familie creștin-ortodoxă, o tânără româncă și-a schimbat complet identitatea. La doar 17 ani s-a convertit la altă religie, a renunțat la numele său românesc și a ales să se numească Qadira Ahmed. Povestea ei a impresionat o întreagă comunitate, iar decizia de a-și schimba radical viața a venit cu o serie de repercusiuni. Iată despre ce este vorba!

Viața tinerei a luat o întorsătură neașteptată pe când avea doar 17 ani. Românca a dezvăluit că decizia de a se converti la islam a fost de bună voie, inspirată de propriile convingeri și iubirea pentru cultura arabă, nicidecum influențată de dragostea pentru un bărbat – așa cum au crezut majoritatea celor apropiați.

Ulterior, după ce și-a schimbat identitatea, tânăra s-a căsătorit cu un bărbat de origine arabă, însă iubirea pentru islam a venit cu mult timp înainte de iubirea pentru actualul ei partener.

Qadira Ahmed recunoaște faptul că suportul și susținerea familiei sale au fost extrem de importante în acest proces de transformare, deși, probabil, părinții ei au avut un șoc atunci când și-au văzut adolescenta trecând de la pantaloni scurți la batic.

În ceea ce privește relația cu prietenii pe care îi credea apropiați, tânăra din Bacău a mărturisit că nu a avut parte de aceeași susținere. După ce a renunțat la a mai consuma alcool și la alte obiceiuri pe care le avea înainte, cei mai mulți dintre ei s-au distanțat rapid.

Prietenii, cei pe care îi credeam apropiați, au avut o reacție destul de rece. După ce au aflat că am ales să renunț la alcool și la alte obiceiuri pe care le aveam înainte, au considerat că nu mai avem nimic în comun și s-au distanțat rapid de mine. Mi-a fost destul de greu, dar am înțeles că adevărații prieteni sunt cei care respectă alegerile tale, nu cei care te judecă din cauza lor”, spune Qadira Ahmed, studentă la UMF Iași.

Tânăra studentă la UMF – Facultatea de Medicină din Iași, susține că decizia de a se converti la islam a fost în totalitate asumată. La vârsta de 16 ani a început să studieze religia și Coranul, iar la 17 ani s-a simțit suficient de pregătită cât să își schimbe viața radical.

„Islamul nu a fost o opțiune pe care să o iau în calcul la început, însă, în căutarea mea de sine și de înțelegere interioară, am început la vârsta de 16 ani să studiez diferite religii. Islamul era ultima religie de pe lista mea, din cauza stereotipurilor și a ceea ce auzisem în media, dar am decis să-i dau o șansă. Am început să citesc și să mă informez despre valorile pe care le promovează și am fost surprinsă de cât de mult rezonau cu sufletul meu.

Deși mi-a fost teamă la început, știind că o astfel de alegere mi-ar schimba radical viața, am dedicat un an studiului Coranului și învățăturilor Islamului. Pe măsură ce învățam mai mult, cu atât simțeam o legătură profundă cu această religie și cu principiile sale. La 17 ani, am simțit că sunt pregătită să fac această schimbare și m-am convertit. A fost un pas care m-a adus într-un loc de liniște interioară, un pas care m-a făcut să mă simt completă”, povestește Qadira Ahmed, studentă la UMF Iași, pentru BZI.ro