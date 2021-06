Ce a pățit Dani Oțil când a mers să cumpere un pătuț pentru băiețelul lui: ”Am plecat imediat”

În aproximativ două luni, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu urmează să devină părinți pentru prima oară. Pregătitile pentru camera bebelușului sunt în toi, iar recent Dani Oțil a vorbit despre experiența ”neplăcută” pe care a avut-o când a mers să cumpere un pătuț pentru băiețelul său.

Logodnica prezentatorului TV este însărcinată în luna a șaptea, iar poftele de graviduță sunt la ordinea zilei. Burtica crește ușor-ușor, iar Gabriela Prisăcariu se pregătește pentru cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Viitori părinți pun totul la cale pentru noul membru al familiei, iar recent cei doi au mers să cumpere un pătuț pentru bebelușul lor. Doar că… prezentatorul TV a rămas înmărmurit atunci când a aflat cât ar trebui să scoată din buzunar pentru achiziționarea produsului! (CITEȘTE ȘI: DECIZIA RADICALĂ LUATĂ DE GABRIELA PRISĂCARIU, DUPĂ CE S-A CĂSĂTORIT CU DANI OȚIL. CE A FĂCUT BLONDINA)

”Ai văzut cât e un pat de copil? E cât un Matiz. Am fost într-un magazin să luăm un pat de copil. Când am aflat cât costă, am zis că e bine, până la 16 ani nu îl mai schimb. Dar doamna de acolo mi-a zis că salteaua trebuie schimbată de câteva ori. Și am plecat imediat… Un pat e cât un Matiz, mai bine îmi luam un Matiz când eram mai tânăr.

Ați văzut că anumite influencerițe au câte 3 paturi de copii pentru un singur copil? Sunt pe Olx acum, nu zic mai multe. Nouă ne place să dăm și bani”, a zis azi Dani Oțil în emisiunea pe care o prezintă.

Se gândesc deja la al doilea copil

La sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil vor deveni părinți de băiat! Însă… cei doi se gândesc deja și la al doilea copil. Potrivit blondinei, cei doi viitori părinți și-ar mai dori un bebeluș însă lasă acest lucru în seama divinității. (VEZI ȘI: MOTIVUL PENTRU CARE DANI OȚIL ȘI GABRIELA PRISĂCARIU AU LIPSIT DE LA NUNTA ROXANEI IONESCU CU TINU VIDAICU)

”Sunt o doamnă acum, sunt doamna Oțil! Sunt foarte bine, mă simt bine, sunt foarte fericită. Nu mai am grețuri, am trecut de acea perioadă. Dacă Dumnezeu o să vrea și al doilea copilaș, el este binevenit. Mi-aș dori să nu ofer mai multe detalii, pentru că este o perioadă foarte intimă pentru mine, dar și pentru soțul meu”, a declarat Gabriela Prisăcariu, potrivit playtech.ro.