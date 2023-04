Ce a pățit Lora, în timpul vacanței din Bali: „Am căzut din picioare, am crezut că mor, am început să urlu”

Lora a mărturisit, cu ochii în lacrimi, ce a pățit în recenta vacanță petrecută în Bali. Artista a avut parte de o experiență ce a marcat-o și a vrut să împărtășească totul cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

După o vacanță prelungită în Bali, Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, s-au întors în țară. Fiind activă în mediul online, artista îi ține la curent pe fanii săi cu toate noutățile din viața sa, indiferent că este vorba de evenimente pe plan profesional sau personal. În timpul vacanței din Bali, cântăreața s-a confruntat cu o situație delicată, ce a făcut-o să se simtă neputincioasă, motiv pentru care a considerat că trebuie să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat.

(CITEȘTE ȘI: Lora și Ionuț Ghenu ”au dispărut” din țară. Unde au ajuns, dar și când au de gând să revină: ”Am primit plângeri”)

Lora, în lacrimi, pe rețelele de socializare: „Mi-e greu să accept ce s-a întâmplat”

Artista a încărcat un video pe rețelele de socializare și a povestit momentul tragic prin care a trecut.

În timpul șederii lor, Lora a găsit câțiva pui de pisică, pe care i-a îngrijit cu multă dragoste și grijă. Din păcate, un câine din resort a atacat pisoii inocenți, omorând câțiva dintre ei. Ea a cerut disperată ajutorul celor aflați în Bali, pentru a avea grijă de pisoii rămași în viață și a reușit să găsească un cămin sigur pentru ei. Cu toate acestea, mulți au criticat-o pe artistă pentru reacția ei emoțională, considerând că face dramă dintr-o situație minoră. Comentariile răutăcioase și critice nu au întârziat să apară pe pagina de Facebook a Lorei, însă ea a ales să ignore atacurile.

„Asta e ultima zi de Bali pentru noi, dar nu asta este vestea tristă, ci că ăștia sunt singurii puiuți care au mai rămas, că frățiorii lor… din cinci au rămas doi, înțelegeți voi. I-am găsit azi-noapte întinși pe iarbă, am căzut din picioare, am crezut că mor, am început să urlu… A intrat un câine mare și negru în resort. Sunt foarte speriați, traumatizați, i-am luat în casă, dar problema este că plec azi. Am vorbit cu prieteni români care sunt aici, care au casă și curte, să mă ajute cu ei și cu mămica lor o perioadă, așa am reușit să le găsim familie.

Bine că am salvat doi, vă imaginați ce a fost aici. I-aș lua în România, numai că durează două luni actele, am înțeles, am avut grijă de ei de când erau în burtică, mi-e greu să accept ce s-a întâmplat. Cam asta e cu legea junglei”, a mărturisit Lora, pe rețelele de socializare.

(VEZI ȘI: Clipe dureroase pentru Lora. Cum a ajuns artista să fie suspectă de cancer: ”Eram susținută și încurajată că totul va fi bine”)