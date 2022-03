Ce a pățit Maria Georgiana, regina OnlyFans: „Sunt șantajată și hărțuită”

Maria Georgiana, una dintre cele mai cunoscute modele de OnlyFans din România, trece prin momente dificile. Tânăra a dispărut o bună perioadă de timp de pe reţelele de socializare, iar recent aceasta a dezvăluit care a fost motivul. Iată ce i s-a întâmplat.

Maria Georgiana a fost hărţuită şi şantajată de mulţi necunoscuţi. Mai exact, tinerei i s-au închis conturile din mediul online, iar apoi i s-au cerut bani pentru a se putea reconecta în mediul virtual. Şatena nu a fost intimidată de respectivele ameninţări, nu a răspuns şantajelor ci a vrut să rezolve problemele pe cale legală.

Cum au început problemele pentru Maria Georgiana

După ce şi-a recuperat contul de Instagram, şatena a dezvăluit cum a început întreaga situaţie. Din spusele acesteia, se pare că o altă fată din industrie ar fi plătit pe cineva să îi închidă conturile, iar de atunci a fost hărţuită de mai multe ori.

„După aproape 2 ani de TikTok și un an jumătate de OnlyFans am simțit nevoia de o pauză. Pur și simplu nu am mai avut inspirație și nici starea necesară. Din păcate, contul meu de Instagram de 180k a fost închis de niște copii care au fost plătiți de o altă fată din industrie. De atunci mi se închid toate conturile. Pur și simplu ei exploatează algoritmul”, a declarat Maria Georgiana.

Mai mult, Maria Georgiana a dezvăluit faptul că a mers la Poliţie pentru a depunde plângere deoarece îşi dorea ca această situaţie să se rezolve cât mai repede.

„Am mers și la Poliție acum o lună și am depus o plângere și toate dovezile necesare. Urmează să îmi iau și un avocat pentru a înainta cazul. Sunt șantajată și hărțuită de fiecare dată când îmi deschid un nou cont. Mi se cer bani, ca să nu rămân fără el, însă nu am plătit niciodată. Nu încurajez așa ceva, însă, din păcate, în situația mea se află multe fete”, a mai spus Maria Georgiana.

Sursă foto: Arhivă Cancan