Nelu Cortea s-a confruntat cu mici probleme de sănătate, în timpul unei misiuni, la „America Express”. Acum, echipele se află în etapa din Columbia, iar pentru a ajunge la final trebuie să parcurgă încă 2000 de kilometri! Iată ce a pățit Nelu Cortea, în ediția din 26 februarie 2023.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea formează una dintre echipele care au reușit să ajungă în prima etapă din Columbia, în show-ul „America Express”. Evident, „Drumul Aurului” nu a fost deloc ușor pentru concurenți și au fost nevoiți să treacă prin probe grele. De data aceasta, Nelu Cortea este cel care s-a confruntat cu anumite probleme, în timpul unei misiuni. În timp ce se afla pe drumul către ferma de porci, unde concurenții au avut de îndeplinit un nou task de la Irina Fodor, comediantul a simțit că nu mai poate să tragă aer în piept. Concurentul a dezvăluit, între timp, faptul că are astm, încă din perioada copilăriei.

„Nu știu, de la altitudine, aerul ăsta mai rarefiat, nu știu de la ce. Nu mă puteam liniști, nu găseam suficient aer să îmi umplu plămânii. Eu am astm de când sunt mic, doar că nu e nasol. Dacă se întâmplă o dată pe an e bine. Nu mi s-a întâmplat până acum, am fost expus la efort mult mai ridicat decât acum și nu am avut probleme”, a spus Nelu Cortea, în show-ul care rulează la Antena 1.

Cătălin Bordea: „Nu l-am văzut niciodată așa”

Evident, Cătălin Bordea s-a îngrijorat, după ce Nelu Cortea i-a mărturisit că nu se simte bine. Comediantul a mărturisit, printre altele, că până să aibă loc această situație la „America Express”, nu l-a crezut că are astm.

„Până acum, eu nu l-am crezut că are astm (…) Nu l-am văzut niciodată așa. Adică tu îmi zici mie că ai astm de ani de zile și de abia acum îmi arați astmul tău?”, a fost reacția lui Cătălin Bordea, la Antena 1.

Sursă foto: capturi video YouTube – America Express (Antena 1)