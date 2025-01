Ce a pățit Paul din Maramureș, după ce a apelat la clarvăzătoarea „Ana, fata cu puteri” pentru a-și găsi jumătatea

Ce a pățit Paul, un tânăr din Maramureș, după ce a apelat la serviciile clarvăzătoarei „Ana, fata cu puteri”? Voia să își găsească jumătatea, însă nu se gândea la așa ceva! Cum și-a dat seama că era vorba despre o înșelătorie?

Paul S., un tânăr în vârstă de 23 de ani din Maramureș, a ajuns victima unei posibile înșelătorii după ce a apelat la serviciile unei clarvăzătoare din Iași, cunoscută în mediul online sub numele „Ana, fata cu puteri”. Povestea a început în perioada sărbătorilor de iarnă, când tânărul, dornic să afle dacă fata de care era îndrăgostit îi împărtășea sentimentele, a plătit suma de 3.000 de euro pentru diferite ritualuri și clarificări legate de viața lui amoroasă.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că printre serviciile promise de clarvăzătoare se numărau citirea în cărțile Tarot și trimiterea unei lumânări speciale, „cu chipul fetei care îl iubește”. În schimb, Paul a primit doar o poză cu o lumânare care, după verificări, s-a dovedit a fi o imagine descărcată de pe internet. Tânărul a cerut explicații, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Când Paul a cerut să înțeleagă de ce nu primește răspunsurile promise, clarvăzătoarea i-a mai cerut încă 5.000 de euro, pretinzând că acestea erau necesare pentru a obține dovezi suplimentare despre sentimentele fetei. Refuzul lui de a plăti suma cerută a dus la o serie de amenințări.

Citește și: Carmen Harra, previziuni îngrijorătoare pentru anul 2025! Urmează un conflict mondial: ”Nu se termină bine!”

Întrebată despre acuzații, „Ana, fata cu puteri” a refuzat să colaboreze. Tânăra a negat că l-ar cunoaște pe Paul, susținând că nu ar fi auzit niciodată de el. Ba chiar mai mult, ea a spus că nu a fost contactată de un avocat în acest sens.

„Ce sumă de bani? Nu cunosc niciun Paul, nu am auzit niciodată de el, habar nu am. Nu știu, nu cunosc. Nu am fost contactată de niciun avocat”, a declarat Ana, clarvăzătoarea.