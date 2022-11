Ce a pățit Petronela din Iași, după ce s-a angajat ca femeie de serviciu la Baia Publică

Petronela, o femeie de 61 din Iași, a avut parte de o experiență pe care nu o va uita niciodată. Aceasta s-a angajat ca femeie de serviciu la Paia Publică pentru a putea câștiga câțiva bani pentru a-și plăti facturile, însă nu se aștepta să aibă parte de o surpriză neplăcută.

Povestea femeii care a ajuns să lucreze la Baia Publică a devenit virală, după ce aceasta și-a exprimat public nemulțumirea cu privire la condițiile în care este nevoită să stea zilnic. Din păcate, aceasta nu are de ales și trebuie să meargă la muncă la o vârstă destul de înaintată, chiar dacă susține că este extrem de bolnavă și are acte de la medicul specialist care pot demonstra asta.

VEZI ȘI: CARE ESTE ORAȘUL DIN ROMÂNIA CU CELE MAI MARI SALARII! AICI TREBUIE SĂ TE MUȚI CA SĂ DAI LOVITURA

Experiența prin care a trecut Petronela, după ce s-a angajat la Baia Publică din Iași

Carmen Petronela Lefter este numele femeii de 61 de ani care susține că are parte de cele mai cumplite zile din momentul în care a fost nevoită să se angajeze. Deoarece este bolnavă, nu are dreptul să lucreze într-o companie cu un program de 8 ore, așa că a fost nevoită să își găsească un loc de muncă unde poate să muncească numai 20 de ore pe săptămână pentru a putea obține un ajutor social din partea statului.

Din păcate, Petronela mărturisește că este nevoită să lucreze în condiții greu de imaginat, deoarece Baia Publică din Iași este un adevărat focar de infecție, cu mucuri de țigară pe jos, sticle de alcool, purici și păduchi. Aceasta a rămas îngrozită încă din prima zi în care și-a început activitatea.

„Este dezastru! E un focar de infecție! Sunt trimisă de la Direcția Comunitară pentru a face 20 de ore, fiindcă sunt înscrisă la ajutor social. N-am văzut atâta mizerie în toată viața mea. Sunt mucuri de țigări, sticle goale de băutură, lăsate de oamenii străzii. Când am ajuns acasă, am dat toate hainele jos și le-am scuturat de purici. Imediat, le-am băgat în mașina de spălat. Și ei mai spun că nu-s mulțumiți de condiții?! Dar ce condiții? Eu nu pot realiza așa ceva. Pentru mine, aceste 3 ore, de la 8:00 la 11:00, sunt un coșmar”, a declarat femeia, potrivit BZI.

CITEȘTE ȘI: VESTE BUNĂ PENTRU ROMÂNII CARE NU AU UN LOC DE MUNCĂ. SE CAUTĂ 20.000 DE PERSOANE NECALIFICATE

Cum a ajuns să trăiască, după moartea mamei sale

Bătrâna de 61 de ani susține că are TBC pulmonar, tocmai de aceea medicul specialist i-ar fi interzis să lucreze într-un asemenea mediu. Din păcate, după ce mama sa a murit în urmă cu puțin timp, aceasta a fost nevoită să se angajeze. Deși a lucrat 15 ani, nu se poate pensiona anticipat, așa că trebuie să suporte condițiile grele din Baia Publică.

„Merg pe jos, pentru că încă pot. O singură dată m-am urcat în tramvai, că nu mai puteam, dar m-au prins controlorii fără bilet și mi-au dat amendă. Din ce să-mi cumpăr bilet?! N-am niciun venit! Nu mă pot pensiona anticipat, chiar dacă am 15 ani lucrați. Când era mama, trăiam amândouă cu o pensie, acum nu mai am nimic. Chiar dacă mai am frați, nu m-au ajutat niciodată”, a mai adăugat Petronela.

Chiar dacă are mulți frați, aceștia nu doresc să îi întindă nicio mână de ajutor, ci preferă să o forțeze să semneze niște acte prin care este de acord să le dea partea ei din moștenirea lăsată de mama sa, mai exact un apartament. Petronela este hotărâtă să nu facă asta, indiferent de ce s-ar întâmpla.