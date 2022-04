Ce a pățit Relu Pănescu în seara de Înviere, după eliminarea de la Survivor România. Fostului Războinic nu i-a venit să creadă

Relu Pănescu nu a scăpat de fani nici în seara de Înviere. Inclusiv la biserică, fostul “Războinic” a fost întrebat de experiența pe care a trăit-o la Survivor România 2022, lucru care a șocat-o pe soția sportivului.

Relu Pănescu a revenit în România cu puțin timp înainte de Paște lucru care, cu siguranță, i-a convenit de minune. Recunoaște, însă, că mai putea rămâne în cadrul reality-show-ului pentru că mai avea multe de demonstrat. În plus, susține el, corpul i-ar fi permis să mai rămână o bună perioadă în Republica Dominicană.

“Puteam să mai rămân încă 1 an în acele condiții. Corpul meu se adaptase deja. Tata e la clinica de recuperare. Când am ajuns, m-a așteptat în fața casei. Când am ajuns pe strada unde am mai multe proprietăți, erau mese cu băuturi si 20-30 de persoane care mă așteptau. Cu siguranță puteam să duc. Am fost trimis în exil, nominalizat spre eliminare, eu aș fi rezistat în concurs. Ce mi-a rămas în minte a fost capacitatea organismului de a se adapta la condiții ostile. Am reușit să stau acolo trei luni și ceva și mai puteam să rămân acolo încă un an. Nu am fost niciodată primit cu drag, doar acceptat de nevoie”, a spus Relu Pănescu în emisiunea “La Măruță”, de la Pro TV.

Ce a pățit Relu Pănescu, fost concurent la Survivor România, în seara de Înviere

În seara de Înviere, Relu Pănescu a fost, însă, pus într-o postură la care, clar, nu se aștepta. La biserică a fost recunoscut de mai mulți fani ai emisiunii Survivor, iar aceștia au dorit să-l cunoască personal. Inclusiv atunci a fost agasat cu întrebări despre cum a simțit experiența din Republica Dominicană.

Relu Pănescu a mulțumit tuturor celor care l-au susținut pe parcursul reality-show-ului, în special celor care l-au votat pentru a nu fi eliminat.

