Relu Pănescu, dezvăluiri despre foștii săi colegi de la Survivor România. Ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele culiselor

Relu Pănescu a deschis Cutia Pandorei și a făcut dezvăluiri neașteptate despre foștii săi colegi de la Survivor România. Ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele culiselor? Războinicul a spus tot!

Deși marginalizat de către colegii lui, Relu Pănescu nu s-a lăsat descurajat, ba mai mult s-a ambiționat și a reușit să rămână în competiție timp de 3 luni. Trecut prin 3 exiluri, Războinicul a rezistat mai mult decât și-ar fi dorit colegii lui. Pe data de 19 aprilie, Relu a părăsit Survivor România.

”Încărcat” cu multe gânduri nespuse, Relu Pănescu a făcut dezvăluiri neașteptate despre foștii săi colegi. În emisiunea Extrashow, fostul Războinic a comentat declarațiile făcute de Ionuț Popa după eliminarea sa.

„Din primul moment în care i-am întâlnit pe aeroport, Ionuț a venit cu o atitudine de superioritate, nu față de mine, față de toți. De atunci am simțit că nu există chimie, că nu rezonăm.

A fost o persoană care de cele mai multe ori când ne făceam strategiile pentru jocuri, își alegea acei adversari mult mai slab pregătiți decât el, tocmai în ideea de a fi convins că aduce punct. Eu am fost invers. Nu m-am dus la Survivor să mă joc”, a explicat Relu Pănescu.

Pentru că lucrurile se văd altfel din fața micilor ecrane, majoritatea telespectatorilor se așteptau ca plecarea lui Relu să aducă zâmbetul pe fața colegilor lui, însă fostul Războinic s-a declarat foarte surprins când la plecarea de pe insulă și-a văzut colegii mai mulțumiți ca niciodată:

Nu am fost primit cu brațele deschise. Nu am fost primit cu drag. Nu am fost primit cu aceeași căldură ca și ceilalți colegi. Eu am fost acceptat de nevoie. Nu m-au dus ei în spate”, a dezvăluit Relu Pănescu.