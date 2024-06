Ce a pățit un inginer italian de 59 de ani, după ce s-a îndrăgostit de o escortă româncă de 30 de ani. Cum l-a „făcut” de 120.000 €

Un inginer de 59 de ani din Sassari, Sardinia, a depus o plângere la poliție, acuzând o escortă româncă de 30 de ani că l-a înșelat, după ce s-a îndrăgostit de ea.

Bărbatul susține că românca în vârstă de 30 de ani i-a exploatat sentimentele pentru a obține de la el suma fabuloasă de 120.000 de euro. Se pare că italianul a considerat această sumă ca fiind „donații” pentru tratamente medicale în România, necesare pentru a trata trei tumori de care ar fi suferit femeia, două benigne și una malignă. În timp ce italianul nu știa de unde să mai facă rost de bani, românca pretindea că, fără acești bani, ar fi murit.

Motivul pentru care italianul i-a trimis bani româncei

Potrivit spuselor italianului, care trăia în concubinaj cu o altă femeie, pe lângă suma de bani, i-a oferit româncei cadouri foarte scumpe: genți de lux, parfumuri, bilete de avion și chiar un Mercedes. Pe de altă parte, tânăra în vârstă de 30 de ani, cu un profil public pe un site specializat în anunțuri, își asumă acțiunile.

„Am făcut asta pentru a putea să mă tratez”, a declarat românca în apărarea sa, potrivit rotalianul.com

Acuzațiile inginerului împotriva femeii dezvăluie o poveste complexă, unde sentimentele se împletesc cu interesele financiare, iar granița dintre manipulare și complicitate voluntară este greu de definit. În prezent, se așteaptă clarificări din partea instanței privind veridicitatea acuzațiilor și starea de sănătate a femeii.

Inginerul italian a declarat în plângerea sa că nu știa despre activitatea femeii ca prostituată, descoperind adevărul navigând pe internet. După ce și-a dat seama că relația lor nu era autentică, a întrerupt orice legătură și a depus plângere împotriva ei.

Românca va trebui să se prezinte în fața instanței sub acuzația de înșelăciune. Procurorul adjunct Mario Leo afirmă că femeia a folosit „strategii și înșelăciuni pentru a-l induce în eroare pe bărbat, simulând sentimente false și prezentându-i informații false despre starea ei de sănătate, determinându-l să facă plăți de 120.000 de euro, pe care altfel nu le-ar fi făcut”.

Relația dintre italian și româncă s-a întrerupt brusc

Judecătorul Monia Adami va decide adevărul la finalul procesului. Nici escorta, reprezentată de avocatul Franco Fois, nici inginerul, reprezentat de avocatul Pietro Diaz, nu au fost prezenți în sala de judecată. Ambele părți vor fi audiate pe parcursul procesului.

Acuzația consideră acest caz o „înșelăciune sentimentală”. Versiunile poveștii diferă în funcție de narator.

Femeia susține că s-au cunoscut printr-un site de întâlniri unde inginerul a contactat-o.

Bărbatul, însă, afirmă că s-au întâlnit într-un supermarket, unde făceau cumpărături, și de atunci au început să se vadă, dezvoltând o relație în care s-a simțit obligat să o ajute financiar pentru tratamentele medicale.

Ca dovadă, ea i-ar fi arătat un e-mail în limba română, sugerând că avea trei tumori. Este de menționat că tânăra nu i-a cerut niciodată bani direct.

„Profitând de relația noastră, m-am simțit îndemnat să o ajut, având în vedere dificultățile ei financiare. Îi trimiteam transferuri bancare aproape săptămânal”, a spus bărbatul.

Se pare că, la un moment dat, relația dintre cei doi s-a încheiat brusc.

„Navigând pe internet, am observat că numărul de telefon pe care mi l-a dat apărea pe un site de escorte, unde erau și fotografiile ei. Când mi-am dat seama că se prostitua, am început să am serioase îndoieli despre relația noastră, așa că nu am mai fost atât de prompt în a-i trimite bani”, a mărturisit inginerul.